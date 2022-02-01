У Києві, Кіровоградській, Чернівецькій та Донецькій областях найнижче охоплення медпрацівників вакцинацією від COVID-19

У Києві, Кіровоградській, Чернівецькій, Донецькій областях відзначається найменший відсоток щеплених проти COVID-19 працівників медичної сфери, охоплення щепленнями медпрацівників становить 70-80%.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві охорони здоров'я, станом на 29 січня 2022 року, загалом в Україні понад 90% медпрацівників отримали, принаймні, одну дозу вакцини проти COVID-19.

У МОЗ уточнили, що за даними обладміністрацій, щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19 отримали 100% працівників медсфери у Волинській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Рівненській, Сумській та Тернопільській областях.

Більшість із поки що нещеплених від COVID-19 працівників сфери охорони здоров'я - це адміністративні або технічні працівники медзакладів.

У МОЗ уточнюють, що частина працівників медсфери вже перехворіла на COVID-19 і має відповідні сертифікати про одужання, окремі особи можуть мати також довідки про абсолютні медичні протипоказання.

"Інформація про відсторонення працівників уточнюється і стане відома найближчим часом", - зазначили в МОЗ.

Згідно з чинним законодавством, нещеплених від COVID-19 медпрацівників мають усувати від роботи без збереження зарплати. Повернутися до виконання своїх обов'язків і знову отримувати зарплату такі особи зможуть по завершенні карантину або після вакцинації хоча б однією дозою вакцини проти COVID-19.