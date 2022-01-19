Медицина

13:45 19.01.2022

В Україні через COVID-19 знову можуть призупинити планові госпіталізації - Ляшко

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В Україні через COVID-19 знову можуть призупинити планові госпіталізації - Ляшко

В Україні через зростання захворюваності на COVID-19 знову можуть призупинити планові госпіталізації.

"Після впровадження червоного рівня епідемічної небезпеки у державних та комунальних закладах охорони здоров'я буде призупинено планові госпіталізації для переорієнтації звільнених ліжок на прийом хворих на коронавірусну хворобу", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він повідомив, що наразі у лікарнях у країні виділено понад 64 тис. ліжок для госпіталізації хворих на COVID-19, із них понад 96,7% забезпечено киснем.

Як повідомлялося, Івано-Франківська область наблизилася до впровадження червоного рівня епіднебезпеки щодо COVID-19, у помаранчевій зоні вже перебувають Львівська, Рівненська, Чернівецька та Сумська області.

 

Теги: #госпіталізація #covid_19
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