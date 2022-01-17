Moderna в наступні тижні може розпочати клінічні випробування вакцини від штаму "омікрон"

Американська фармацевтична компанія Moderna розпочне клінічні випробування своєї вакцини від варіанту коронавірусу "омікрон" у найближчі кілька тижнів, заявив у понеділок глава компанії Стефан Бансель.

"Розробка вакцини завершується. У наступні тижні вона має бути на стадії клінічних випробувань. Ми сподіваємося, що в березні зможемо отримати дані, якими поділимося з регуляторами для визначення подальших кроків", - заявив Бансель на віртуальній конференції в рамках Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі.

Крім того, глава Moderna заявив, що метою компанії є розробка щорічного бустеру, дія якого буде спрямована і на COVID-19, і на грип.

"Отже, в людей не виникатиме проблем із виконанням вимог, коли їм не захочеться робити по дві-три дози взимку, оскільки вони зможуть зробити один бустер, який захищатиме і від коронавірусу, і від грипу", - сказав Бансель.

За його словами, при найкращому розкладі такий бустер може стати доступним восени 2023 року, принаймні в кількох країнах.

ЗМІ нагадують, що багато країн уже пропонують жителям третю вакцину від коронавірусу, особливо літнім особам і людям зі слабкою імунною системою. Крім того, в Ізраїлі та Чилі вже почали пропонувати жителям четверту вакцину.

Раніше в січні Бансель заявляв, що восени 2022 року людям може знадобитися четверта доза вакцини, оскільки ефективність бустерної третьої дози знижується через кілька місяців. При цьому європейський регулятор висловлював сумніви щодо необхідності четвертої дози вакцини.

У свою чергу провідний фахівець США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі на віртуальному форумі в Давосі заявив, що немає відомостей про те, що повторний, четвертий бустер може якось завадити імунній системі.

Раніше в понеділок генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що вважає важливим, щоб люди отримали по три дози вакцини виробництва його компанії, оскільки саме тоді вони будуть добре захищені від коронавірусної інфекції. "Потім ми перейдемо до формату, який передбачає по одній дозі на рік, за винятком людей зі зниженим імунітетом, яким, можливо, потрібно буде вакцинуватися раз на квартал. Також потрібно вакцинувати дітей, щоб захистити їх. У випадку з дітьми ефективність вакцини дуже хороша", - сказав він.

Водночас Бурла зазначив, що мРНК-вакцини, однією з яких є вакцина Pfizer, не слід вважати "священним Граалем" у боротьбі проти COVID-19.