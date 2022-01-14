Медицина

16:48 14.01.2022

Сезонність як чинник спалахів COVID-19 відійде на другий план - експерти KSE

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Сезонність як чинник спалахів COVID-19 відійде на другий план - експерти KSE

Сезонність як чинник спалахів захворюваності на COVID-19 у 2022 році відійде на другий план, прогнозують експерти KSE.

"Серед основних ознак 2022 року - відхід сезонності на другий план як чинник прогнозування. Минулого року, на противагу 2020 року, на зміну сезонності прийшли такі чинники, як вакцинація, тривалість імунітету та нові варіанти вірусу. Залишився також чинник впливу карантинних обмежень", – сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко під час щотижневого онлайн-брифінгу.

Складаючи прогноз на 2022 рік, аналітики KSE припускають, що в разі підтвердження більшої поширеності та більшої стійкості до вакцин новий штам "омікрон" може потребувати ще більшого охоплення населення вакцинацією поточного року та запровадження додаткових стримувальних заходів - продовження системи адаптивного карантину.

Аналітик Центру економіки охорони здоров'я KSE Катерина Кузьмінова назвала 2021 рік в Україні "пандемією невакцинованих".

За її словами, у грудні частка невакцинованого населення серед госпіталізованих становила 88,3%. Це означає, що ризик госпіталізації для невакцинованих більше в 4,3 раза, ніж для вакцинованих людей.

Україна досягла цілі ВООЗ щодо вакцинації 40% дорослого населення до кінця 2021 року: станом на 31 грудня року 44% дорослого населення було повністю вакциновано.

Теги: #коронавірус #kse
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