Госпіталізація зі штамом COVID-19 "омікрон" менш імовірна, ніж зі штамом "дельта" - вважають у регуляторі ЄС

Ризик госпіталізації після зараження штамом коронавірусу COVID-19 "омікрон" приблизно на 50% нижчий порівняно зі штамом "дельта", заявив у вівторок керівник відділу з вакцинації та боротьби з інфекціями Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) Марко Кавалері.

"Схоже, що штам "омікрон" призводить до менш важкого перебігу хвороби, ніж штам "дельта", - заявив під час пресбрифінгу EMA доктор Кавалері. Він зазначив, що потрібно більше даних, зокрема даних досліджень у групах ризику, щоб повністю переконатися у цьому.

Кавалері також зазначив, що "омікрон" водночас особливо заразний, що призводить до високої кількості інфікованих, тому необхідно бути обережними і не вважати новий штам "легким захворюванням".

Він також зазначив, що "переважна більшість тяжких випадків захворювання припадає на невакцинованих людей".

"Омікрон" виявили у листопаді минулого року на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може загрожувати, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.