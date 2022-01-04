Медицина

13:41 04.01.2022

Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років - Ляшко

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Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років - Ляшко

Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, він підписав відповідний наказ за рекомендацією Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ).

"Ми дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони прищеплювалися. Літні люди зможуть отримати бустерну дозу не менше ніж через шість місяців після другої", - сказав він.

Ляшко уточнив, що отримати бустерну дозу зможуть люди старше 60 років через шість місяців від дати другого щеплення від COVID-19. Оптимальним терміном є період 6-9 місяців.

Перевага віддаватиметься М-РНК-вакцинам - Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Так, якщо перші два щеплення були зроблені вакциною CoronaVac, то бустерну дозу рекомендується проводити вакциною Comirnaty/Pfizer.

У разі відсутності М-РНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною, згідно з дозволеними в Україні схемами.

Після отримання бустерної дози дію COVID-сертифіката буде продовжено.

Теги: #ляшко #коронавірус #вакцинація #моз
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