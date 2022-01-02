Кузін: Штам "омікрон" знизив ефективність вакцинації, бустерна доза може змінити цей процес

Використання бустерної дози може збільшити ефективність вакцинації перед поширенням штаму "омікрон". Тривають наукові дослідження, розглядається питання універсального доступу до бустерних доз вакцини всіх охочих, заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"За результатами клінічних спостережень, інфікування штамом "омікрон" призводить до легшого перебігу коронавірусної хвороби, ніж при штамі "дельта", – розповів головний санлікар в ефірі "Українського радіо".

За його словами, новий штам передається набагато швидше за попередній. "Якщо ми подивимося швидкість передання, то майже на третину зростає швидкість його передання та швидкість інфікування як удома, так і на роботі", - сказав Кузін.

Головний санлікар також зазначив, що за прогнозами з другої половини січня і в лютому спостерігатиметься підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію, яке, швидше за все, вже буде викликане новим штамом "омікрон". Пік зростання захворюваності очікується у середині лютого.

"Якщо ми подивимося на ефективність вакцинації, то справді частина наукових досліджень ще не завершена, але є кілька показників. Перший показник це реінфікування. Тобто це випадки повторного інфікування. У нас основний показник по "дельті" становив 2,5%. Для штаму "омікрон" цей показник у 5 разів вищий – 13%", – розповів він.

Кузін наголосив, що ефективність вакцинації у зв'язку з поширенням "омікрону" дійсно знизилася. Однак, бустерна доза може змінити цей процес.

"Ми можемо сказати зараз достовірно, що ефективність вакцинації дійсно дещо знижується на тлі штаму "омікрон". Відсоток зниження зараз варіюється близько 30%. Тобто це зниження ефективності на тлі повного курсу вакцинації. Бустерна доза. Вона може бути використана для того, щоб підняти цей відсоток, скоротити його до 50%", – наголосив він.

Також санлікар зазначив, що всі зареєстровані випадки "омікрону" у вакцинованих людей відзначаються переважно у тих, хто зробив щеплення на самому початку вакцинальної кампанії. Тому грає роль тривалість дії вакцини. Він наголосив, що перший виявлений випадок інфікування "омікроном" в Україні був зафіксований у людини вакцинованої Pfizer на початку вакцинальної кампанії.

"Вже є рішення Національної технічної групи експертів щодо рекомендації дозволити проводити бустерні дози для осіб віком від 60 років. Це рішення найближчим часом буде запроваджено наказом Міністерства охорони здоров'я... Я думаю, що з 10-15 січня... ми очікуємо на рішення Національної технічної групи експертів, яке проводитиметься 5 січня, де розглядатиметься питання про універсальний доступ до бустерних доз вакцини, для всіх охочих", – зазначив Кузін

Кузін наголосив, що бустерна доза збільшує термін дії сертифікату про вакцинацію на 270 днів.

Як раніше повідомляв Кузін, в Україну в 2022 році надійде близько 42 млн. доз вакцин від COVID-19.