Медицина

18:48 22.12.2021

У ПАР фіксують менше випадків госпіталізацій зі штамом "омікрон", ніж раніше від інших штамів

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У ПАР фіксують менше випадків госпіталізацій зі штамом "омікрон", ніж раніше від інших штамів

Рівень госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом COVID-19 під час поширення штаму "омікрон" становить приблизно 6% від усіх офіційно виявлених випадків зараження, це нижче, ніж під час поширення інших мутацій вірусу, повідомляє агентство EFE з посиланням на Національний інститут інфекційних захворювань (NICD) ПАР.

Так, під час попередньої хвилі коронавірусу, коли активно поширювався штам "дельта", рівень госпіталізацій становив 15,6%, а під час штаму "бета" - 16,2%. Спочатку ж, під час поширення першої хвилі коронавірусу, цей показник становив щонайменше 13,1%.

Через місяць після появи штаму "омікрон" лікарні ПАР підтвердили, що в країні 5,6% госпіталізованих із COVID-19 під час цієї хвилі померли, тоді як під час попередніх хвиль йшлося про 20%.

Загалом у ПАР наразі відзначають сповільнення темпів поширення штаму "омікрон".

У ПАР на сьогодні зареєстровано 3,3 млн випадків зараження, померли 90,5 тис. осіб. Ця країна залишається епіцентром пандемії в Африці. Вакциновано 26% населення.

Теги: #пар #омікрон
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