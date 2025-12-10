Інтерфакс-Україна
Медицина
10:02 10.12.2025

Перший український фармдистриб’ютор отримав страховку "від прильотів", держава готується страхувати фармвиробників - Радуцький

Перший український фармацевтичний дистриб’ютор отримав страховку "від влучань", держава готується забезпечити такими страховками фармвиробників, повідомив голова парламентського комітету здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

"У нас вже є в Україні перший кейс: один з дистриб’ютерів, який постраждав від прильотів, вже отримав сьогодні страховку від влучань. Вже підписані угоди. Це була спільна робота уряду, парламентарів, ну і було бажання дистриб’ютера. Сьогодні ми розуміємо, що це перший кейс, і ми розуміємо, що надалі ми зможемо долучати такі самі страховки для виробників, щоб вони могли страхувати своє виробництво, бо війна, на жаль, це війна, ворог обирає об’єкти цивільні", – сказав він під час панельної дискусії на міжнародній конференції "UA-EU: Стратегічне партнерство у фармацевтичному секторі" у Вільнюсі.

Радуцький зазначив, що уряд планує "долучати страхові компанії, які будуть страхувати разом з державою ризики компаній".

Як повідомлялося, російська атака на Київ 25 жовтня знищила склад та офіс другого найбільшого фармдистриб’ютора України компанії "Оптіма-Фарм", на складі було знищено фармпродукції на суму близько $100 млн. Раніше, 28 серпня поточного року росіяни в результаті ракетної атаки на Київ вже обстрілювали фармацевтичний склад СП "Оптіма-Фарм".

Крім того, в ніч на 6 грудня агресор ракетно-дроновим ударом знищив у місті Дніпро розподільчий центр ще одного з двох найбільших фармдистрибʼюторів України компанії "БаДМ". В результаті атаки було знищено запасів лікарських засобів та виробів медичного призначення на суму понад 5 млрд грн, а логістичний комплекс загальною площею понад 43 тис. кв. м повністю зруйнований. Це був вже третій випадок, коли об’єкти "БаДМ" постраждав від російских атак.

Раніше АМКУ оштрафував "БаДМ" та "Оптіма-Фарм, ЛТД" за те, що протягом березня 2020-грудня 2023 років "БаДМ" та "Оптіма-Фарм" майже одночасно встановлювали однакові та/або подібні ціни на лікарські засоби (зокрема, "Спазмалгон", "Евказолін аква" та інші) за відсутності обʼєктивних причин на ринку для вчинення таких дій, та оштрафував "БаДМ" "Оптіма-Фарм, ЛТД" на загальну суму понад 4,8 млрд грн (2, 374 млрд грн "БаДМ" та 2,432 млрд грн "Оптіма-Фарм, ЛТД").

