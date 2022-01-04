Вітчизняна фармкомпанія "Фармак" випускає понад 200 ліків, якість яких на європейському рівні

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив після візиту до виробника, що українська фармакологічна компанія "Фармак" виготовляє понад 200 найменувань лікарських засобів, якість яких на європейському рівні.

"Сьогодні відвідав компанію Фармак, одного з лідерів з виробництва лікарських засобів. Препарати компанії, зокрема, активно реімбурсуються в рамках програми "Доступні ліки"... Загалом компанія випускає понад 200 найменувань лікарських засобів, якість яких на європейському рівні. Компанія постійно розвивається, інвестує у нові виробництва та будує новий інноваційний центр", - повідомив Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

Він також нагадав, що фармацевтична незалежність необхідна як ніколи, оскільки пандемія COVID-19 ще раз довела, що у разі виникнення надзвичайних ситуацій кожна з країн забезпечує пріоритетно власну потребу.

Ляшко зазначив, що держава зацікавлена у розвитку довгострокового та системного співробітництва з українськими фармацевтичними компаніями: "розвиток національного фармвиробництва є однією з цілей Національної економічної стратегії на період до 2030 року, яку уряд схвалив у березні 2021 року".

Серед потенційних напрямів співробітництва держави та бізнесу локалізація виробництва лікарських засобів, запуск власного виробництва імунобіологічних препаратів, зокрема календарних вакцин.