Інвестиційна компанія "Скай-Девелопмент" придбала права вимоги за кредитами до ключових українських фармвиробників з метою їх фінансового оздоровлення та розвитку галузі

Інвестиційна компанія "Скай-Девелопмент" придбала права вимоги за кредитами до ключових українських фармвиробників з метою їх фінансового оздоровлення та розвитку галузі

Інвестиційна компанія "Скай-Девелопмент" стала переможцем відкритого аукціону, організованого Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, та придбала права вимоги неплатоспроможного АТ "Банк "Фінанси та Кредит" за десятьма кредитними договорами до провідних українських фармацевтичних підприємств – АТ "Галичфарм" та АТ "Київмедпрепарат". Станом на сьогодні, загальна сума вимог ТОВ "Скай-Девелопмент" перевищує 3,5 млрд грн.

"Галичфарм" та "Київмедпрепарат" – одні з найбільших вітчизняних виробників лікарських засобів, що мають потужну науково-виробничу базу, багаторічний досвід та високий експортний потенціал.

Проте мажоритарний акціонер "Галичфарм" та "Київмедпрепарат" створив таку організаційну структуру бізнесу, при якій прибуток від діяльності фармвиробників акумулювався на пов’язаній з цим акціонером компанії-дистриб’ютору, яка придбавала лікарські засоби у фармвиробників з мінімальною націнкою і далі реалізовували їх оптовим продавцям за ринковими цінами.

Через це фармвиробники були позбавлені можливості генерувати операційний прибуток у повному обсязі, що спричинило значне погіршення фінансових показників підприємств, накопичення критичного боргового навантаження та системну неспроможність виконувати кредитні зобов’язання.

У звʼязку з цим, "Скай-Девелопмент" ініціювало справи про банкрутство "Галичфарм" та "Київмедпрепепарат" – щоб перейти до процедури санації, яка дозволить вивести підприємства з кризи. Основним завданням компанії на цьому етапі є відновлення платоспроможності фармвиробників, реорганізація корпоративного управління та створення прозорої економічної моделі, орієнтованої на прибуткову діяльність.

Ключовою перевагою процедури санації є те, що мажоритарний акціонер "Галичфарм" та "Київмедрепепарат", відповідальний за поточне фінансове становище підприємств, буде відсторонений від прийняття рішень та управління компаніями. Це дозволить розпочати якісне оновлення бізнес-процесів, операційної діяльності та стратегічного планування.

Ми вже офіційно звернулись до "Галичфарм" і "Київмедпрепарат" із пропозицією співпраці, спрямованої на стабілізацію, модернізацію та зростання підприємств. Ми заявляємо про наміри зберегти виробництво в Україні, підвищити його ефективність та посилити позиції "Галичфарм" і "Київмедпрепарат" на ринку фармвиробників країни.

З метою реалізації цієї стратегії, ми готові інвестувати власний капітал, а також ведемо активні переговори з іноземними інвесторами, зацікавленими в українському фармацевтичному секторі. Передбачається залучення капіталу для модернізації виробничих потужностей, розвитку R&D-напрямків та підвищення конкурентоспроможності підприємств на міжнародному ринку.

Особливої ваги діяльність "Галичфарм" та "Київмедпрепарат" набуло в умовах дії правового режиму воєнного стану: підприємстві визнані критичними для економіки, виконують мобілізаційні завдання, забезпечуючи наявність стратегічної для держави фармпродукції. Ми маємо намір забезпечити безперебійну діяльність підприємств у ці часи, що є критично важливим для національної безпеки та громадського здоров’я.

Ми усвідомлюємо, що активна позиція інвестиційної компанії "Скай-Девелопмент" може стати об’єктом цілеспрямованої інформаційної атаки з боку відстороненого мажоритарного акціонера – власника телеканалу та низки медійних ресурсів. Очікуємо на спроби дискредитації, зокрема шляхом безпідставних звинувачень у нібито неправомірних діях або знищенні підприємств.

З цього приводу відповідально заявляємо, що інвестиційна компанія "Скай-Девелопмент" діє та продовжуватиме діяти у чіткій відповідності до вимог українського законодавства, з урахуванням інтересів фармвиробників. Усі наші дії спрямовані на збереження та розвиток виробничого потенціалу фармацевтичних підприємств, підвищення їх операційної ефективності, та, в перспективі, повне відновлення платоспроможності, в чому ми як кредитори безпосередньо зацікавлені.

У той же час заявляємо, що не допустимо виведення з підприємств ключових активів – виробничого обладнання, торговельних марок, патентів, лікарських досьє чи іншого майна, необхідного діяльності фармвиробників – або вчинення будь-яких інших дій, спрямованих на умисне погіршення матеріального та фінансового становища підприємств. У разі виявлення таких спроб, ми діятимемо рішуче, використовуючи всі передбачені законодавством інструменти захисту прав кредитора та підприємств.