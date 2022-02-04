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15:23 04.02.2022

Мінюст прийняв рішення щодо корпоративних прав на "Укрбуд Девелопмент" – документ

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Мінюст прийняв рішення щодо корпоративних прав на "Укрбуд Девелопмент" – документ

Міністр юстиції Денис Малюська і Центральна Колегія міністерства прийняли рішення щодо корпоративних прав власності на ТОВ "Укрбуд Девелопмент", свідчать документи з наказами Міністерства юстиції України.

Так, згідно наказу міністра та висновків Центральної Колегії мають бути скасовані дії реєстраторів, внаслідок яких екс-президента корпорації "Укрбуд" і екс-нардепа Максима Микитася було позбавлено корпоративних прав на компанію "Укрбуд Девелопмент". Зокрема, серед висновків Колегії Мінюста вказано, що переоформлення відбулось на підставі підроблених довіреностей, з грубими порушеннями процедури і законодавства. 

У наказі, зокрема, зазначено про задоволення в повному обсязі скарги Микитася, Євгена Дікіна та компанії " Базерт Дівелопмет ЕлЕлПі " від 23 червня 2021 року. Таким чином визнається недійсною зміна попередніх власників ТОВ "Укрбуд Девелопмент" на Богдана Ільченка, а щодо нотаріусів, які вчинили ці дії, мають бути вжиті заходи з блокування їхнього доступу до Єдиного державного реєстру України.

Крім того, Офісу протидії рейдерству доручено скасувати проведені приватними нотаріусами Євгеном Остапенком Мар’яною Бутько дії щодо ТОВ "Укрбуд Девелопмент" в Єдиному держреєстрі від 15.06.2021, внаслідок яких Микитась втратив права власності на цю компанію. В якості підстав для такого рішення зазначені висновки центральної Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг, яка дослідила обставини вчинення зазначених реєстраційних дій.

Раніше "Судовий Репортер" оприлюднив відповідну судову ухвалу Дарницького суду столиці, який у січні 2022 року скасував арешт статутного капіталу ТОВ "Укрбуд Девелопмент".

Нагадаємо, Микитась звинуватив колишнього гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду і бізнесмена Дмитра Федотенкова у рейдерстві та масовому розкраданні активів компанії. За словами Микитася, Майборода і Федотенков за сфальсифікованою довіреністю переоформили ТОВ "Укрбуд Девелопмент" з "Базерт Дівелопмет ЕлЕлПі", єдиним бенефіціаром якої був Микитась, на Василя Польового і Євгена Дікіна. Він стверджував, що "Укрбуд" міг усе добудувати, мав на балансі більш ніж 200 об’єктів, а головною передумовою "падіння Укрбуду" стало рейдерство.

Адвокат екс нардепа Артур Габрієлян розповів, що рейдери вивели з "Укрбуду" грошові активи і об’єкти нерухомості більш ніж на $100 млн, а проблемні активи передали ХК "Київміськбуд". Минулого року Микитась ініціював розлідування щодо Майбороди, Федотенкова та їхніх спільників. За словами екс-нардепа, Державному бюро розслідувань було передано докази про розкрадання активів підприємства на суму більш ніж $60 млн, і наразі правоохоронці здійснюють розслідування. Адвокати очікують, що після наказів Міністерства юстиції України щодо повернення корпоративних прав компанії "Укрбуд Девелопмент" представникам законних власників ситуація довкола забудовника повернеться в правове русло.

Теги: #мінюст #укрбуд #девелопмент
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