Економіка

18:59 14.02.2022

Купити в Україні сьогодні страховку з покриттям воєнних ризиків практично неможливо - думка

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Докупити сьогодні до чинних договорів майнового страхування воєнний ризик або укласти новий договір із таким покриттям теоретично можливо, а практично ніхто цього не робитиме, зазначив агентству "Інтерфакс-Україна" голова асоціації "Страховий бізнес" В'ячеслав Черняховський.

"Адже за можливого наближення цунамі ніхто не продасть ризику від цунамі. Тому, я думаю, сьогодні докупити такий ризик буде практично неможливо", - зазначив він.

За словами голови "Страхового бізнесу", страхування воєнних ризиків було популярне у 2014 році й трохи після, особливо на кордоні із захопленими територіями, але враховуючи, що це досить дорогий ризик для страхувальників, багато хто зняв це покриття. І на сьогодні дуже мало хто залишив цей ризик.

"Коли підприємці бачать, скільки за це треба заплатити, у них інтерес до цього різко знижується. Тому сьогодні чинні договори щодо страхування майна, автомобільного КАСКО, вантажів на території України з воєнними ризиками поодинокі випадки. І отже, виплат особливих не буде", - наголосив він.

За словами Черняховського, також не знайшла особливої підтримки навіть у страховиків ініціатива уряду щодо залучення іноземних інвесторів, щоб гарантувати за рахунок коштів донорів чи бюджетних коштів оплату на страхування політичних та воєнних ризиків.

Говорячи про дію договорів страхування, у разі впровадження воєнного стану він повідомив, що якщо це побутовий випадок, який не пов'язаний із воєнними діями, наприклад попаданням снаряда або ситуації зі зброєю, то страхова компанія має виконувати взяті зобов'язання та здійснювати належні виплати згідно з полісами страхування. автоцивільної відповідальності (ОСЦПВ), майна, автоКАСКО, добровільного медичного страхування тощо.

Більшість опитаних агентством "Інтерфакс-Україна" страхових компаній також підтвердили, що їхні поліси не покривають воєнних ризиків і нині вони не укладають договорів із такою послугою.

Водночас у СК "ІНГО" (Київ) повідомили, що у них є декілька договорів майнового страхування, які зобов'язують страховика після отримання платежу виконувати зобов'язання, зокрема якщо причиною страхового випадку стали воєнні дії. Крім того, юридичним особам під час страхування майна компанія пропонує окремий страховий продукт із покриттям воєнних ризиків.

"Попит на такі послуги був на початку війни у 2014 році й нині зростає ще більше, особливо останні два місяці", - констатує страховик.

Теги: #страховка
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