Головна лікарка КМКЛ №4 очолила департамент охорони здоров’я КМДА

Головна лікарка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан очолила департамент охорони здоров’я (ДОЗ) КМДА.

"Мені як керівнику з понад десятирічним досвідом управління багатопрофільною комунальною лікарнею столиці запропонували очолити ДОЗ КМДА. Рішення я ухвалила і пропозицію прийняла. Сьогодні мене призначено виконувачкою обов’язків директора ДОЗ КМДА", - написала вона на своїй сторінці у Facebook в середу.

Як повідомлялося, 13 жовтня з посади директора департаменту охорони здоров'я КМДА звільнили Валентину Гінзбург, яка обіймала цю посаду впродовж восьми років.