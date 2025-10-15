Інтерфакс-Україна
Медицина
19:12 15.10.2025

Головна лікарка КМКЛ №4 очолила департамент охорони здоров’я КМДА

1 хв читати

Головна лікарка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан очолила департамент охорони здоров’я (ДОЗ) КМДА.

"Мені як керівнику з понад десятирічним досвідом управління багатопрофільною комунальною лікарнею столиці запропонували очолити ДОЗ КМДА. Рішення я ухвалила і пропозицію прийняла. Сьогодні мене призначено виконувачкою обов’язків директора ДОЗ КМДА", - написала вона на своїй сторінці у Facebook в середу.

Як повідомлялося, 13 жовтня з посади директора департаменту охорони здоров'я КМДА звільнили Валентину Гінзбург, яка обіймала цю посаду впродовж восьми років.

Теги: #департамент #кадри #кмда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:55 14.10.2025
Пантелєєва призначено виконуючим обов'язки першого заступника голови КМДА - розпорядження

Пантелєєва призначено виконуючим обов'язки першого заступника голови КМДА - розпорядження

11:50 14.10.2025
Директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА відсторонено від посади до 8 грудня - прокуратура

Директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА відсторонено від посади до 8 грудня - прокуратура

16:21 10.10.2025
Київські ТЕЦ згідно з вимогами Генштабу ЗСУ мають необхідний захист першого етапу – КМДА

Київські ТЕЦ згідно з вимогами Генштабу ЗСУ мають необхідний захист першого етапу – КМДА

01:13 09.10.2025
Кабмін звільнив заступника Міністра культури Наджоса та держсекретаря Мінагрополітики Бірюкова

Кабмін звільнив заступника Міністра культури Наджоса та держсекретаря Мінагрополітики Бірюкова

15:26 07.10.2025
Війна ускладнила взаємодію підприємств та закладів освіти у підготовці кадрів, ФРП реалізує проєкт вирішення проблеми

Війна ускладнила взаємодію підприємств та закладів освіти у підготовці кадрів, ФРП реалізує проєкт вирішення проблеми

14:12 07.10.2025
Дефіцит кадрів спонукає будівельну сферу пропонувати конкурентні умови для спеціалістів – девелопери

Дефіцит кадрів спонукає будівельну сферу пропонувати конкурентні умови для спеціалістів – девелопери

12:58 07.10.2025
Керівника апарату КМДА, якого підозрюють у підробці документів задля виїзду за кордон, відсторонено від посади - прокуратура

Керівника апарату КМДА, якого підозрюють у підробці документів задля виїзду за кордон, відсторонено від посади - прокуратура

19:00 02.10.2025
Тиск на ключовий підрозділ КМДА під час війни може паралізувати Київ - керівник Департаменту муніципальної безпеки

Тиск на ключовий підрозділ КМДА під час війни може паралізувати Київ - керівник Департаменту муніципальної безпеки

14:58 02.10.2025
НР "Укренерго" відмінила рішення про звільнення Зайченка з посади керівника, голова НР Кофод покинув Україну

НР "Укренерго" відмінила рішення про звільнення Зайченка з посади керівника, голова НР Кофод покинув Україну

08:24 02.10.2025
Кабмін призначив Текуцьку першим заступником голови Держкіно

Кабмін призначив Текуцьку першим заступником голови Держкіно

ВАЖЛИВЕ

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

ОСТАННЄ

МОЗ фіксує "шалене" навантаження на психіатрів – Ляшко

МОЗ прогнозує зростання у 2025 р. кількості звернень за психологічною підтримкою на 10%

Урядовий законопроект про репродуктивні технології може призвести до втрати Україною статусу "репродуктивного хабу Європи" – експерти

Українські клініки за 9 міс. в Україні провели 459 трансплантацій

УЧХ навчив надавати першу допомогу близько 400 тисячам людей

Фахівці реконструктивної та пластичної хірургії об'єдналися для створення сучасних медичних стандартів

Учасники ринку пропонують стимулювати медичне страхування податковими пільгами

Член ради директорів "Дарниці" Загорій викликає власників п’яти найбільших аптечних мереж на публічну дискусію

МОЗ готує зміни функціонування системи крові, шукає можливості розширення участі приватних клінік

Інститут ім. Філатова підписав меморандум про розвиток превентивної медицини для боротьби з ускладненнями цукрового діабету

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА