МОЗ фіксує "шалене" навантаження на психіатрів – Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко констатує, що зараз в Україні є "шалене навантаження на психіатрів".

"Якщо ми говоримо про вузькопрофільну психіатричну допомогу, ми бачимо зараз шалене навантаження на психіатрів", - сказав він в ефірі телемарафону.

Міністр нагадав, що в Україні за напрямком підтримки системи ментального здоров’я допомогу можуть надавати сімейні лікарі, які пройшли відповідні курси, щоб виявляти ранні зміни в ментальному здоров’ї.

Він зазначив, що мета таких програм – максимально не допустити ситуації, коли людина потребуватиме вже стаціонарної психіатричної допомоги.

"Треба зробити все можливе, щоб не було потреби в госпіталізації. Це ключова задача, на яку спрямовані всі ми. Але ми розуміємо, в яких умовах і коли ми стартанули з реформою, тому ми зберігаємо монопрофільні психіатричні заклади", - сказав він.

Ляшко також нагадав, що у понад 250 кластерних лікарнях створено центри ментального здоров’я.

"Зараз ми працюємо над стандартизацією послуги, яка там надається, і над державним замовленням навчання спеціалістів, які будуть працювати в цих центрах. Тому що центри постворювали , але не скрізь (…) вони завантажені спеціалістами", - сказав він, додавши, що навантаження з року в рік, як під час повномасштабної вторгнення, так і після завершення війни, зростатиме.