Інтерфакс-Україна
Медицина
18:46 15.10.2025

МОЗ фіксує "шалене" навантаження на психіатрів – Ляшко

1 хв читати
МОЗ фіксує "шалене" навантаження на психіатрів – Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко констатує, що зараз в Україні є "шалене навантаження на психіатрів".

"Якщо ми говоримо про вузькопрофільну психіатричну допомогу, ми бачимо зараз шалене навантаження на психіатрів", - сказав він в ефірі телемарафону.

Міністр нагадав, що в Україні за напрямком підтримки системи ментального здоров’я допомогу можуть надавати сімейні лікарі, які пройшли відповідні курси, щоб виявляти ранні зміни в ментальному здоров’ї.

Він зазначив, що мета таких програм – максимально не допустити ситуації, коли людина потребуватиме вже стаціонарної психіатричної допомоги.

"Треба зробити все можливе, щоб не було потреби в госпіталізації. Це ключова задача, на яку спрямовані всі ми. Але ми розуміємо, в яких умовах і коли ми стартанули з реформою, тому ми зберігаємо монопрофільні психіатричні заклади", - сказав він.

Ляшко також нагадав, що у понад 250 кластерних лікарнях створено центри ментального здоров’я.

"Зараз ми працюємо над стандартизацією послуги, яка там надається, і над державним замовленням навчання спеціалістів, які будуть працювати в цих центрах. Тому що центри постворювали , але не скрізь (…) вони завантажені спеціалістами", - сказав він, додавши, що навантаження з року в рік, як під час повномасштабної вторгнення, так і після завершення війни, зростатиме.

Теги: #навантаження #психіатр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:41 03.05.2025
З 1 травня для колишніх обмежено придатних військовослужбовців знизили рівень навантажень

З 1 травня для колишніх обмежено придатних військовослужбовців знизили рівень навантажень

12:31 25.01.2025
Головний психіатр ЗСУ планував придбати віллу в Туреччині за €650 тис.

Головний психіатр ЗСУ планував придбати віллу в Туреччині за €650 тис.

18:04 22.01.2025
Головного психіатра ЗСУ заарештовано до суду з альтернативою застави 49 млн грн - ЗМІ

Головного психіатра ЗСУ заарештовано до суду з альтернативою застави 49 млн грн - ЗМІ

18:59 14.12.2023
На тлі збою в роботі мережі "Київстар" зріс попит на стартові пакети Vodafone, також збільшилося навантаження на мережу

На тлі збою в роботі мережі "Київстар" зріс попит на стартові пакети Vodafone, також збільшилося навантаження на мережу

14:36 30.05.2022
Україні варто знизити податкове навантаження на фонд оплати праці до 10% замість скорочення корпоративних податків - думка

Україні варто знизити податкове навантаження на фонд оплати праці до 10% замість скорочення корпоративних податків - думка

10:15 12.04.2021
Пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги фіксують в Україні

Пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги фіксують в Україні

18:43 25.02.2021
Навантаження на теплову генерацію в нинішньому опалювальному сезоні зросло вдвічі порівняно з минулим – "ДТЕК"

Навантаження на теплову генерацію в нинішньому опалювальному сезоні зросло вдвічі порівняно з минулим – "ДТЕК"

18:14 07.12.2018
У фракції Радикальної партії Ляшко пропонують зробити обов'язковим огляд у психіатра і нарколога для кандидатів у президенти

У фракції Радикальної партії Ляшко пропонують зробити обов'язковим огляд у психіатра і нарколога для кандидатів у президенти

16:53 04.10.2013
Енергосистема Києва працює на гранично допустимих нормах навантаження через увімкнення споживачами обігрівальних приладів

Енергосистема Києва працює на гранично допустимих нормах навантаження через увімкнення споживачами обігрівальних приладів

10:09 23.07.2013
Івано-Франківська область має намір реформувати систему психіатричної допомоги населенню

Івано-Франківська область має намір реформувати систему психіатричної допомоги населенню

ВАЖЛИВЕ

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

ОСТАННЄ

Головна лікарка КМКЛ №4 очолила департамент охорони здоров’я КМДА

МОЗ прогнозує зростання у 2025 р. кількості звернень за психологічною підтримкою на 10%

Урядовий законопроект про репродуктивні технології може призвести до втрати Україною статусу "репродуктивного хабу Європи" – експерти

Українські клініки за 9 міс. в Україні провели 459 трансплантацій

УЧХ навчив надавати першу допомогу близько 400 тисячам людей

Фахівці реконструктивної та пластичної хірургії об'єдналися для створення сучасних медичних стандартів

Учасники ринку пропонують стимулювати медичне страхування податковими пільгами

Член ради директорів "Дарниці" Загорій викликає власників п’яти найбільших аптечних мереж на публічну дискусію

МОЗ готує зміни функціонування системи крові, шукає можливості розширення участі приватних клінік

Інститут ім. Філатова підписав меморандум про розвиток превентивної медицини для боротьби з ускладненнями цукрового діабету

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА