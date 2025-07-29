Інтерфакс-Україна
Медицина
20:18 29.07.2025

Дофінансування держзакупівлі ліків на 3,1 млрд грн дозволить закрити 100% потреби по багатьом позиціям онкології та серцево-судинних захворюваннях – Адаманов

1 хв читати
Дофінансування держзакупівлі ліків на 3,1 млрд грн дозволить закрити 100% потреби по багатьом позиціям онкології та серцево-судинних захворюваннях – Адаманов

 Дофінансування закупівлі ліків за кошти держбюджету на 3,1 млрд грн дозволить закрити 100% потреби по багатьом позиціям онкології та серцево-судинних захворюваннях, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Едем Адаманов.

"Якщо говорити про додаткове фінансування, то завдяки цим 3,1 млрд грн ми зможемо по багатьом позиціям онкології та по серцево-судинних захворюваннях до 100% потреби закупити. Буде декілька нових договорів керованого доступу по інноваційних ліках для лікування орфанних захворювань", - казав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи рішення щодо збільшення фінансування держзакупівель на 3,1 млрд грн при дефіциті фінансування у 8 млрд грн.

Адаманов зазначив, що "навіть там, де ми не зможемо на 100% задовольнити потребу, ми зможемо балансувати поставками".

"Тобто ми розуміємо, що ліки, закуплені за бюджет наступного року, нам треба буде привезти раніше на 2-3 місяці. Бо якщо ти не покриваєш 100% потреби, це означає, що в тебе немає ліків на 12 місяців, є тільки на 10. Таким чином ми намагаємося балансувати спочатку повномасштабного вторгнення. Десь це вдається успішно, десь є кейси, коли постачальники підводять, і товар не приїжджає день в день", - пояснив він.

Повністю інтерв’ю Адаманова читайте на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" www.interfax.com.ua

Теги: #київ #ліки #закупівлі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:49 29.07.2025
МОЗ розширив перелік дозувань ліків на основі канабісу, які виготовляються в аптеках

МОЗ розширив перелік дозувань ліків на основі канабісу, які виготовляються в аптеках

10:20 29.07.2025
На сайті Київради зареєстровано петицію щодо закриття КП "Плесо" через звинувачення у нищенні водойм

На сайті Київради зареєстровано петицію щодо закриття КП "Плесо" через звинувачення у нищенні водойм

05:27 28.07.2025
У Дарницькому районі постраждали 5 людей, зокрема дитина – Кличко

У Дарницькому районі постраждали 5 людей, зокрема дитина – Кличко

03:21 28.07.2025
У Дарницькому районі восьмеро постраждалих – КМВА

У Дарницькому районі восьмеро постраждалих – КМВА

11:39 26.07.2025
Посадовця Київського ТЦК та СП затримано за вимагання $3500 для зняття з розшуку військовозобов’язаного

Посадовця Київського ТЦК та СП затримано за вимагання $3500 для зняття з розшуку військовозобов’язаного

09:34 26.07.2025
Успішне прийняття внесеного Зеленським законопроєкту про антикорупційні органи стане кроком у відновленні довіри - Матернова

Успішне прийняття внесеного Зеленським законопроєкту про антикорупційні органи стане кроком у відновленні довіри - Матернова

11:03 25.07.2025
Понад 5,8 тис. і понад 9,5 тис. учасників зафіксовано в перші два дні акції проти обмеження незалежність НАБУ/САП - ОЗОН

Понад 5,8 тис. і понад 9,5 тис. учасників зафіксовано в перші два дні акції проти обмеження незалежність НАБУ/САП - ОЗОН

04:45 25.07.2025
У Києві з 21 поверху випав і загинув 4-річний хлопчик

У Києві з 21 поверху випав і загинув 4-річний хлопчик

14:21 24.07.2025
JYSK відкрив два модернізовані магазини у Києві та Луцьку

JYSK відкрив два модернізовані магазини у Києві та Луцьку

12:48 24.07.2025
СБУ запобігла теракту в центрі Києва: киянка за завданням ворога мала підірвати кафе

СБУ запобігла теракту в центрі Києва: киянка за завданням ворога мала підірвати кафе

ВАЖЛИВЕ

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

В Україні дозволено бронювати 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів

ОСТАННЄ

Академія медицини грудного вигодовування закликає обмежити маркетинг виробників замінників грудного молока на медконференціях

Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів просить київську владу  відновити закупівлю інноваційних ліків для онкохворих киян

Мінсоцполітики готує комплексне бачення для перезавантаження системи протезування

Кабмін планує запустити гранти для виробників біонічних протезів

Обмеження постачання ліків одному дистриб’ютору на рівні 20% не вплине на наявність препаратів у великих аптечних мережах – експерт

Обмеження відпуску ліків одному дистриб’ютору у межах 20% юридично вразливе і несе логістичні ризики – "Санофі"

Виробники та імпортери задекларували в Нацкаталозі ціни на 2,7 тис. препаратів

Саудівська Аравія запустила 5-й пакет допомоги із протезування українців у Польщі на $3,5 млн

Кабмін обмежив постачання ліків одному дистриб'ютору для запобігання монополізації фармринку

Кабмін спростив вимоги до роботи аптек у сільській місцевості та на прифронтових територіях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА