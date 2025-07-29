Дофінансування держзакупівлі ліків на 3,1 млрд грн дозволить закрити 100% потреби по багатьом позиціям онкології та серцево-судинних захворюваннях – Адаманов

Дофінансування закупівлі ліків за кошти держбюджету на 3,1 млрд грн дозволить закрити 100% потреби по багатьом позиціям онкології та серцево-судинних захворюваннях, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Едем Адаманов.

"Якщо говорити про додаткове фінансування, то завдяки цим 3,1 млрд грн ми зможемо по багатьом позиціям онкології та по серцево-судинних захворюваннях до 100% потреби закупити. Буде декілька нових договорів керованого доступу по інноваційних ліках для лікування орфанних захворювань", - казав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи рішення щодо збільшення фінансування держзакупівель на 3,1 млрд грн при дефіциті фінансування у 8 млрд грн.

Адаманов зазначив, що "навіть там, де ми не зможемо на 100% задовольнити потребу, ми зможемо балансувати поставками".

"Тобто ми розуміємо, що ліки, закуплені за бюджет наступного року, нам треба буде привезти раніше на 2-3 місяці. Бо якщо ти не покриваєш 100% потреби, це означає, що в тебе немає ліків на 12 місяців, є тільки на 10. Таким чином ми намагаємося балансувати спочатку повномасштабного вторгнення. Десь це вдається успішно, десь є кейси, коли постачальники підводять, і товар не приїжджає день в день", - пояснив він.

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