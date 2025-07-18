Кабмін спростив вимоги до роботи аптек у сільській місцевості та на прифронтових територіях

Кабінет Міністрів спростив вимоги до роботи аптек у сільській місцевості та прифронтових територіях.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, згідно з відповідними змінами до ліцензійних умов, до таких аптек спрощено кадрові вимоги. Зокрема, посаду завідувача або його заступника в такому закладі можуть обіймати фахівці з освітою не нижчою за рівень фахового молодшого бакалавра за спеціальністю "Фармація", без вимог до стажу роботи.

Також дозволено призначення фахівців з освітою за спеціальністю "Медсестринство" за наявності відповідного сертифіката з фармації (роздрібна реалізація лікарських засобів).

На решті території України, як і раніше, для роботи на таких посадах необхідна наявність освіти рівня магістра за спеціальністю "Фармація" та щонайменше дворічний стаж, або ступінь фахового молодшого бакалавра – для завідувачів аптечних пунктів.

Зазначається також, що у разі зазнання через бойові дії незначних пошкоджень, що не впливають на безпечність зберігання ліків, аптеки зможуть продовжувати свою діяльність протягом трьох місяців без ризику втрати ліцензії і водночас здійснювати ремонтні роботи.