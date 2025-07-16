Інтерфакс-Україна
Медицина
15:00 16.07.2025

Мобільні реабілітаційні команди УЧХ  за півтора року провели майже 9 тисяч сесій з відновлення здоров'я людей

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Мобільні реабілітаційні команди УЧХ  за півтора року провели майже 9 тисяч сесій з відновлення здоров'я людей

Мобільні реабілітаційні команди Українського Червоного Хреста (УЧХ)  за півтора року провели майже 9 тисяч сесій з відновлення з відновлення здоров'я пацієнтів.

"Мобільні реабілітаційні команди Українського Червоного Хреста стартували півтора року тому з метою наблизити реабілітаційні послуги до людей у найвіддаленіших громадах України… Наразі діяльність проєкту охоплює 10 областей України: Львівську, Волинську, Рівненську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Тернопільську, Миколаївську, Полтавську, Чернігівську та Дніпропетровську", - повідомив департамент комунікацій і маркетингу 

Національного комітету Товариства Червоного Хреста України.

Мобільні реабілітаційні команди складаються з фахівців - фізичного терапевта та асистента фізичного терапевта, які під час виїздів  проводять від 3 до 12 сесій з реабілітації. Фахівці працюють з людьми, які зазнали впливу війни, перенесли хвороби, отримали травми, пройшли складні операції або мають хронічні стани. Крім того, вони приділяють увагу тим, хто щодня підтримує близьких - навчають опікунів правильному догляду, дають практичні поради та відповідають на запитання.

За півтора року роботи проведено майже 9 тисяч сесій з реабілітації, 1096 бенефіціарів отримали індивідуальну підтримку, 216 осіб забезпечено 405 допоміжними засобами реабілітації, 327 опікунів отримали інформаційну та консультаційну підтримку.

Планується, що до кінця 2025 року мобільні реабілітаційні команди почнуть працювати ще у трьох областях - Одеській, Харківській та Запорізькій.

Послуги з реабілітації можна отримати, звернувшись за номером гарячої лінії Українського Червоного Хреста 0 800 332 656.

 

 

Теги: #реабілітація #тчху #учх

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