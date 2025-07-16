Інтерфакс-Україна
Медицина
09:10 16.07.2025

МОЗ проведе аудит 100 медзакладів, які пріоритетно приймають поранених захисників

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МОЗ проведе аудит 100 медзакладів, які пріоритетно приймають поранених захисників

Міністерство охорони здоров'я проведе аудит 100 медичних закладів, які пріоритетно приймають на лікування та реабілітацію поранених захисників, повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

"МОЗ проведе аудит цих 100 лікарень, а із закладами, які надають найвищий рівень спеціалізованої допомоги, прорахує підвищені коефіцієнти фінансування та представить результати", - написав він у Facebook за підсумками засідання парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, в якому взяли участь заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, представниками медичної служби ЗСУ, департаменту охорони здоров’я Міноборони та Національної служби здоров'я (НСЗУ).

За інформацією Радуцького, через повномасштабну війну значно зросла потреба у лікуванні поранених, тому велика частина поранених проходить лікування у цивільних медичних установах.

"До комітету звернулися директори лікарень із проблемним питанням: у деяких випадках фінансування від НСЗУ не покриває повну вартість лікування військових, яке часто триває довше, ніж у цивільних пацієнтів", - пояснив він.

В повідомленні зазначається, що для 100 цивільних медичних закладів, які пріоритетно приймають захисників, запроваджено підвищений коефіцієнт для фінансування лікування військових, затверджено понад 20 клінічних протоколів для ведення бойових травм. Йдеться, зокрема, про складні випадки, де справді може знадобитися додаткове фінансування, наголосив Радуцький.

За інформацією медичної служби ЗСУ, близько 80% військових потрапляють до цивільних лікарень вже на етапі відновлення після лікування у військових шпиталях.

Теги: #медзаклади #захисники #аудит

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