Мобільні реабілітаційні команди УЧХ за 8 місяців здійснили понад 400 виїздів на Полтавщині

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Мобільні реабілітаційні команди Українського Червоного Хреста (УЧХ) з листопада 2024 року здійснили понад 400 виїздів для надання допомоги людям на Полтавщині.

“У листопаді 2024 року Полтавська обласна організація Українського Червоного Хреста, за підтримки Британського Червоного Хреста, розпочала діяльність мобільних реабілітаційних команд…Фахівці приїжджають безпосередньо додому, щоб надати комплексну допомогу у звичному і комфортному середовищі”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Протягом цього часу мобільні команди здійснили 444 виїзди, навчили 60 людей і 22 опікунів доглядати за пацієнтами, які потребують реабілітації, та надали 228 одиниць допоміжного обладнання безоплатно.

Мобільні реабілітаційні команди працюють, щоб забезпечити рівний доступ кожному до якісної фізичної реабілітації незалежно від місця проживання