Уряд підтримав пропозицію збільшити фінансування закупівлі ліків на 3,1 млрд грн, для покриття потреби необхідно 8,6 млрд грн

Кабінет міністрів України підтримав пропозицію збільшити фінансування закупівлі лікарських засобів за рахунок держбюджету на 3,1 млрд грн, що складає 36% додатковї потреби, яка передбачена депутатським законопроєктом про збільшення фінансування закупівель ліків.

Як написав у Facebook голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький, урядовий законопроєкт щодо збільшення фінансування на 3,1 млрд грн зареєстровано у Верховній Раді.

Він нагадав, що наприкінці травня депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №13308, який передбачає можливість виділення додаткових коштів на централізовані медичні закупівлі на 8,624 млрд грн за рахунок коштів резервного фонду.

Дерджбюджет-2025 передбачає виділення на закупівлю ліків 11,8 млрд грн, в той час, як за оцінками Мінінстерства охорони здоров'я потреба складає 19,8 млрд грн. Таким чином, передбачене фінансування покриває лише 59,4% потреби.

За умови збільшення фінансування на 3,1 млрд грн потреба буде покрита на 75%.