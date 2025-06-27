Стаціонарна психіатрична допомога дітям фінансуватиметься тільки в багатопрофільних дитячих лікарнях – МОЗ

Стаціонарна психіатрична допомога дітям до 18 років з 1 липня фінансуватиметься тільки в багатопрофільних дитячих лікарнях, дітей із психічними розладами не направлятимуть до психіатричних лікарень.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я (МОЗ), відповідні зміни до Порядку реалізації програми медичних гарантій (ПМГ) уряд прийняв на засіданні 25 червня.

МОЗ наголошує, що моніторингові перевірки у 2024-2025 роках виявили серйозні системні проблеми в наданні психіатричної допомоги дітям у спеціалізованих психіатричних закладах.

"Зокрема, зафіксовано випадки необґрунтованої госпіталізації дітей без чітких клінічних показань, у тому числі дітей з уразливих соціальних груп", - уточнює відомство.

Згідно з нововведеннями, договори з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) на надання психіатричної допомоги дітям зможуть укладати тільки багатопрофільні заклади охорони здоров'я з надання медичної допомоги дітям. В таких лікарнях психіатри працюватимуть у тісній співпраці з педіатрами, неврологами, ендокринологами та іншими вузькими спеціалістами, оскільки психічні розлади часто супроводжуються іншими захворюваннями.

МОЗ зазначає, що ще однією критично важливою перевагою багатопрофільних дитячих лікарень є наявність відділень інтенсивної терапії для дітей та сучасного реанімаційного обладнання, що дозволить надати допомогу у випадках тяжких психічних станів, коли дитина потребує інтенсивної медичної допомоги, яку неможливо надати у звичайних психіатричних лікарнях.

Крім того, на думку МОЗ, нововведення дозволить зменшити стигматизацію дітей та їхніх родин, формуючи "правильне сприйняття психічного здоров'я як невід'ємної частини загального медичного супроводу дитини".

Також рішення уряду передбачає, що послуги, які надаються в центрах ментального здоров’я та мобільними мультидисциплінарними командами, будуть інтегровані в заклади охорони здоров’я, які входять до спроможної мережі госпітальних округів, зокрема: кластерні, надкластерні багатопрофільні лікарні для дорослих та дітей, а також у державні медичні заклади.

У регіонах, де спроможна мережа ще не сформована, психіатрична та психосоціальна допомога надаватиметься в тих закладах, які вже мають укладені договори з НСЗУ за одним або кількома пакетами з хірургічної, стаціонарної, реабілітаційної чи паліативної допомоги, а також за пакетом готовності та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії