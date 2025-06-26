Інтерфакс-Україна
Медицина
15:45 26.06.2025

Центр естетичної медицини BG Lab в Києві відновив роботу після руйнування внаслідок ракетної атаки

2 хв читати

Центр естетичної медицини BG Lab (Київ) відновив роботу після руйнування внаслідок ракетної атаки, повідомила його засновниця Світлана Барсученко.

"BG LAB знову працює на Антоновича, 72. Ми повернулися. Ми вистояли. Ми стали сильнішими", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Барсученко зазначила, що центр був зруйнований 20 грудня під час нічного обстрілу.

"Замість фасаду – уламки цегли. Всюди скло. Обгорілі авто. Частина ракети лежала просто навпроти входу. Ударною хвилею вибило вікна, частину фасаду знесло, і почалася пожежа. Після удару прорвало комунікації, й все буквально просочилось вологою, сирість проникала в кожен куточок", - розповіла вона.

За її словами, відновити клініку допомогли партнери. Натомість компенсацій від держави клініка не отримала.

"Держава зафіксувала нас як постраждалих, але на цьому все закінчилося. Жодної компенсації, жодної копійки. ПриватБанк, клієнтом якого я була понад 15 років, відмовив у кредиті. І це боляче. У найтяжчий момент, коли клініки фізично не існувало, а кожна гривня була на вагу золота, ми отримали відмову", - сказала засновниця центру.

Водночас Барсученко наголосила, що "поки тривав ремонт, клініка жила".

"Завдяки партнерам ми змогли знайти тимчасові приміщення. Навіть попри те, що частина апаратури ще була в ремонті, ми продовжували приймати пацієнтів", - сказала вона.

"Навіть якщо деяке обладнання ми втратили назавжди, навіть якщо touch-screen ще має подряпини – ми працюємо. І ми вдячні кожному, хто нам допоміг", - підкреслила вона.

Центр естетичної медицини BG Lab зареєстровано в 2016 році. Спеціалізується на ін’єкціях, косметології, дерматохірургії, ліпосакції, лікуванні волосся, нігтів, шкіри та естетичній гінекології. За період роботи центр відвідало понад 12 тис. киян.

Теги: #центр #медичний #bg_lab #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:15 26.06.2025
У Києві вже відновили 25 житлових будинків, значно пошкоджених через удари РФ, ще 7 у роботі

У Києві вже відновили 25 житлових будинків, значно пошкоджених через удари РФ, ще 7 у роботі

23:39 25.06.2025
Україна проведе зустрічі щодо стратегічної програми відновлення 10-11 липня – Зеленський

Україна проведе зустрічі щодо стратегічної програми відновлення 10-11 липня – Зеленський

16:41 23.06.2025
Україна отримала $190 млн на відновлення у межах проєкту DRIVE - Шмигаль

Україна отримала $190 млн на відновлення у межах проєкту DRIVE - Шмигаль

13:15 23.06.2025
Кабмін скерував надані партнерами 22 млрд грн на потреби відновлення

Кабмін скерував надані партнерами 22 млрд грн на потреби відновлення

18:25 21.06.2025
Франція створює ще один фонд у EUR 200 млн для України на підтримку відбудови та євроінтеграції – Мінекономіки

Франція створює ще один фонд у EUR 200 млн для України на підтримку відбудови та євроінтеграції – Мінекономіки

15:25 18.06.2025
Кабмін скерував 41,5 млн грн на відбудову будинку в Умані, 119 млн грн – на облаштування в школах навчальних кабінетів і STEM-лабораторій

Кабмін скерував 41,5 млн грн на відбудову будинку в Умані, 119 млн грн – на облаштування в школах навчальних кабінетів і STEM-лабораторій

15:05 16.06.2025
Свириденко: Україна зацікавлена в залученні польського бізнесу до проєктів відновлення

Свириденко: Україна зацікавлена в залученні польського бізнесу до проєктів відновлення

12:39 12.06.2025
ДТЕК відновив електропостачання для понад 50 тис. абонентів після негоди у Київській області

ДТЕК відновив електропостачання для понад 50 тис. абонентів після негоди у Київській області

19:51 11.06.2025
Сербія готова долучитися до відновлення "одного-двох українських міст або регіону" для підтримки народу України - Вучич

Сербія готова долучитися до відновлення "одного-двох українських міст або регіону" для підтримки народу України - Вучич

15:02 11.06.2025
Кабмін виділив регіонам додаткові 1,1 млрд грн на заходіви безбар’єрності - Шмигаль

Кабмін виділив регіонам додаткові 1,1 млрд грн на заходіви безбар’єрності - Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

В Україні дозволено бронювати 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів

ОСТАННЄ

Закупівлі ліків для пацієнтів з первинним імунодефіцитом в 2025р профінансовані на 39% - БФ "Пацієнти України"

Ціни на велику кількість ліків будуть знижені вже до кінця літа - Ляшко

Кличко відвідав поранених після російського обстрілу та розповів про їхнє лікування

Рада дозволила закупівлі ліків за механізмом ДКД за кошти місцевих бюджетів

Запропоновані платежі за маркетинг ліків в роздріб до 3% за рецептурні та 20% за безрецептурні спричинять зростання цін – АПРАД

АВЛУ підтримує пропозиції МОЗ щодо врегулювання маркетингу на фармринку на рівні 20% для безрецептурних препаратів

"Лікарі без кордонів" відмічають збільшення звернень по допомогу через ПТСР

Вміст кишкової палички перевищено у понад 12% проб води на пляжах України – МОЗ

Медики нацпрограми "Неопалимі" розпочали видалення зі шкіри українця рубців у вигляді напису, зробленого йому в полоні

РФ через війну пошкодила чи зруйнувала понад 2300 об’єктів в 769 медказкладах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА