Центр естетичної медицини BG Lab в Києві відновив роботу після руйнування внаслідок ракетної атаки

Центр естетичної медицини BG Lab (Київ) відновив роботу після руйнування внаслідок ракетної атаки, повідомила його засновниця Світлана Барсученко.

"BG LAB знову працює на Антоновича, 72. Ми повернулися. Ми вистояли. Ми стали сильнішими", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Барсученко зазначила, що центр був зруйнований 20 грудня під час нічного обстрілу.

"Замість фасаду – уламки цегли. Всюди скло. Обгорілі авто. Частина ракети лежала просто навпроти входу. Ударною хвилею вибило вікна, частину фасаду знесло, і почалася пожежа. Після удару прорвало комунікації, й все буквально просочилось вологою, сирість проникала в кожен куточок", - розповіла вона.

За її словами, відновити клініку допомогли партнери. Натомість компенсацій від держави клініка не отримала.

"Держава зафіксувала нас як постраждалих, але на цьому все закінчилося. Жодної компенсації, жодної копійки. ПриватБанк, клієнтом якого я була понад 15 років, відмовив у кредиті. І це боляче. У найтяжчий момент, коли клініки фізично не існувало, а кожна гривня була на вагу золота, ми отримали відмову", - сказала засновниця центру.

Водночас Барсученко наголосила, що "поки тривав ремонт, клініка жила".

"Завдяки партнерам ми змогли знайти тимчасові приміщення. Навіть попри те, що частина апаратури ще була в ремонті, ми продовжували приймати пацієнтів", - сказала вона.

"Навіть якщо деяке обладнання ми втратили назавжди, навіть якщо touch-screen ще має подряпини – ми працюємо. І ми вдячні кожному, хто нам допоміг", - підкреслила вона.

Центр естетичної медицини BG Lab зареєстровано в 2016 році. Спеціалізується на ін’єкціях, косметології, дерматохірургії, ліпосакції, лікуванні волосся, нігтів, шкіри та естетичній гінекології. За період роботи центр відвідало понад 12 тис. киян.