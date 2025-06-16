РФ через війну пошкодила чи зруйнувала понад 2300 об’єктів в 769 медказкладах

РФ за три роки повномасштабної війни пошкодила чи зруйнувала 2354 об’єктів медичної інфраструктури України у складі 769 медичних закладів.

Такі дані повідомляє Міністерство охорони здоров’я станом на початок червня 2025 року.

При цьому відомство зазначає, що отримати інформацію про стан медичних закладів на тимчасово окупованих територіях зараз неможливо.

Разом з тим, Україна активно відновлює медичні об’єкти. За інформацією МОЗ, наразі повністю відновлено 653 об’єкти, ще 315 — відновлено частково.

Серед відновлених об’єктів медичні заклади на деокупованих територіях, а також ті, що зазнали незначних пошкоджень.

Крім того, МОЗ наголошує, що на більшості пошкоджених об’єктів медична діяльність не припиняється, понад 1400 об’єктів продовжують працювати повноцінно або частково, частину об’єктів евакуйовано до інших приміщень.