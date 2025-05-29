Інтерфакс-Україна
Медицина
14:05 29.05.2025

У Львові провели унікальну операцію новонародженій за допомогою робота Da Vinci

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Лікарі Першого медичного обʼєднання Львова за допомогою робота Da Vinci провели унікальну операцію Касаї новонародженій дівчинці.

Як повідомляє пресслужба клініки, Оксанка з Івано-Франківщини народилася у березні і в перші дні життя у неї діагностували вроджену патологію - атрезію жовчовивідних шляхів.

Дітей з атрезією може врятувати лише операція, яку розробив японський хірург Моріо Касаї. Її виконують у перші три місяці життя. Ця операція дає дитину змогу набрати вагу, підрости й дочекатися трансплантації печінки.

"Оксанку прооперували за допомогою роботично-асистованої системи Da Vinci Si, як це роблять у Японії, США та Південній Кореї. Хірурги сформувати новий канал для відтоку жовчі. Завдяки роботу зробили це без крововтрати", - повідомляє клініка.

Оксанку вже виписали додому.

Всього за допомогою роботичної системи Da Vinci у Першому медобʼєднанні Львова дітям виконано близько 100 втручань.

"Це один з найбільших показників серед лікарень у Східній Європі", - підкреслюють в клініці.

Операція Касаї - надскладне хірургічне втручання, яке роблять немовлятам із атрезією жовчовивідних шляхів, коли через анатомічний дефект жовч з печінки не виводиться і вбиває орган, а потім — дитину.

Теги: #робот #новонароджений #операція

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