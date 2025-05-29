У Львові провели унікальну операцію новонародженій за допомогою робота Da Vinci

Лікарі Першого медичного обʼєднання Львова за допомогою робота Da Vinci провели унікальну операцію Касаї новонародженій дівчинці.

Як повідомляє пресслужба клініки, Оксанка з Івано-Франківщини народилася у березні і в перші дні життя у неї діагностували вроджену патологію - атрезію жовчовивідних шляхів.

Дітей з атрезією може врятувати лише операція, яку розробив японський хірург Моріо Касаї. Її виконують у перші три місяці життя. Ця операція дає дитину змогу набрати вагу, підрости й дочекатися трансплантації печінки.

"Оксанку прооперували за допомогою роботично-асистованої системи Da Vinci Si, як це роблять у Японії, США та Південній Кореї. Хірурги сформувати новий канал для відтоку жовчі. Завдяки роботу зробили це без крововтрати", - повідомляє клініка.

Оксанку вже виписали додому.

Всього за допомогою роботичної системи Da Vinci у Першому медобʼєднанні Львова дітям виконано близько 100 втручань.

"Це один з найбільших показників серед лікарень у Східній Європі", - підкреслюють в клініці.

Операція Касаї - надскладне хірургічне втручання, яке роблять немовлятам із атрезією жовчовивідних шляхів, коли через анатомічний дефект жовч з печінки не виводиться і вбиває орган, а потім — дитину.