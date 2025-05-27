Інтерфакс-Україна
Медицина
12:08 27.05.2025

Мобільні команди УЧХ проводять реабілітацію громадян у Полтавській області

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Мобільні команди УЧХ проводять реабілітацію громадян у Полтавській області

Мобільні реабілітаційні команди Полтавської обласної організації Українського Червоного Хреста (УЧХ) надають громадянам послуги щодо реабілітації. 

“Ці команди є частиною впровадження реабілітації в громаді, яка забезпечує доступ до фізичної та психічної реабілітації безпосередньо вдома. Це дає змогу пацієнтам отримувати кваліфіковану допомогу в комфортних умовах, без необхідності відвідувати медичні установи”, - розповів УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

У складі кожної команди - досвідчений фізичний терапевт, його асистент та водій автомобіля. Фахівці забезпечені необхідним інвентарем для надання реабілітаційних послуг. 

Мобільні реабілітаційні команди працюють не лише в обласному центрі, а й у віддалених районах області. Вони також надають психологічну підтримку людям після травм чи хвороб. Фахівці команд підтримують, мотивують і допомагають пацієнтам повернутися до соціально активного життя. 

Мобільні реабілітаційні команди УЧХ працюють у Полтавській області за підтримки Британського Червоного Хреста.

 

Теги: #реабілітація #тчху #учх

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