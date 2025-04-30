Інтерфакс-Україна
Медицина
16:30 30.04.2025

Регулювання націнок на ліки не призвело до закриття аптек – Ляшко

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Регулювання націнок на ліки не призвело до закриття аптек – Ляшко

Рішення про регулювання націнок на ліки в роздрібній мережі не призвело до закриття аптек, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Ми зараз не бачимо закриття аптек... Регулятор державного службу лікарських засобів постійно видає ліцензії на нові точки продажу лікарських засобів... У квітні ліцензій було видано більше (ніж у березні – ІФ-У)", - сказав він на брифінгу в середу.

Ляшко також зазначив, що наразі "ключове завдання - відкривати аптечні пункти в сільській місцевості".

"Ми інтенсивно запрошуємо це робити в фельдшерсько-акушерських пунктах ЦПМД", - сказав він.

Ляшко додав, що наразі МОЗ узгоджує з учасниками фармринку пропозиції щодо правил маркетингу лікарських засобів.

"Ми напрацювали документ, ми моделюємо із залученням різних економістів, який рівень або відсоток маркетингу повинен бути. Думаю, найближчим часом ми також вийдемо з певною пропозицією", - сказав він.

Теги: #ліки #аптеки #ціни

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