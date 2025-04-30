Відкриття аптек в структурі комунальних медзакладів дозволить знизити ціни на ліки за рахунок скасування оплати оренди – Ляшко

Відкриття аптек в структурі комунальних медичних закладів дозволить знизити ціни на ліки за рахунок скасування оплати оренди, вважає міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Ми працюємо над створенням аптек в закладах охорони здоров'я як їх структурних підрозділів. Буквально на цьому тижні в нас була чергова нарада з департаментами охорони здоров'я, де ми працювали над алгоритмом, бо вже є запуски аптек в лікарнях. Чому нам важливо, щоб вони там з'являлися? Тому що аптека як структурний підрозділ в лікарні не платить оренду, це роблять органи місцевого самоврядування, й тоді націнка на лікарський засіб може бути менша", - сказав він на брифінгу в середу.

Ляшко уточнив, що наразі "аптеки в лікарнях - це площі, орендовані юридичною особою, яка не є комунальною власністю".

"Наше завдання – зробити структурний підрозділ. В нас такі випадки є, і ми бачимо, що можемо балансувати на рівні націнки 8-10%, коли є до 35% по інших аптеках", - сказав він.

Ляшко зазначив, що в таких аптеках "можна буде придбати лікарський засоб майже по собівартості виробника".

"Але ключове для нас, щоб його навіть не купували, а звертались до лікаря, отримували рецепт і за програмою "Доступні ліки" отримували цей препарат безкоштовно чи з невеликою доплатою", - сказав він.

При цьому, коментуючи забезпечення населення ліками в сільській місцевості, Ляшко уточнив, що наразі з 3000 фельдшерсько-акушерських пунктів, які є в країні, в 1700 здійснюється відпуск лікарських засобів.