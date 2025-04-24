Інтерфакс-Україна
Медицина
13:51 24.04.2025

Затримка реєстрації придбаних за механізмом паралельного імпорту ліків досі критичне питання – голова "МЗУ"

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Затримка реєстрації придбаних за механізмом паралельного імпорту ліків досі критичне питання – голова "МЗУ"

Затримка з боку постачальника реєстрації лікарських засобів, закуплених за механізмом паралельного імпорту, залишається критичним питанням, наголошує генеральний директор ДП "Медичні закупівлі України" ("МЗУ") Олег Кльоц.

"Ми бачимо економію на таких закуплених товарах. Разом з тим є дуже велика проблема, коли постачальники торік уклали договори, але вийшли за термін 90 днів, передбачений для реєстрації препарату, не зареєстрували, і, відповідно, ми не можемо отримати лікарський засіб", - сказав він на форумі закупівельного циклу 2025 ДП "Медичні закупівлі України" в четвер.

Водночас Кльоц зазначив, що при підготовки закупівель за механізмом паралельного імпорту "МЗУ" вилучили вимогу до постачальника подати заявку на реєстрацію препарату впродовж 14 днів.

"Така заявка - це, давайте поговорити відверто, подання намірів. Тому немає необхідності відстежувати фактично цю дату. Але для нас залишається вкрай критичним момент реєстрації препаратів. Колеги відкриті, що з боку Держлікслужби, що з боку Державного експертного центру, ми завжди готові. Тут має бути бажання самого постачальника пройти весь процес швидко і без зупинок. Тому, будь ласка, 90 днів - протягом цього терміну потрібно зареєструватися", - сказав він.

Теги: #ліки #імпорт #затримка #реєстрація

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