Інтерфакс-Україна
Медицина
11:29 23.04.2025

Послугою безоплатного зубопротезування і стоматдопомоги з початку року скористалися понад 25 тис. захисників

1 хв читати
Послугою безоплатного зубопротезування і стоматдопомоги з початку року скористалися понад 25 тис. захисників

Послугою безоплатного зубопротезування і стоматологічної допомоги з початку 2025 року скористалися 25,5 тис. захисників і захисниць, повідомила Національна служба здоров’я України (НСЗУ).

Вона уточнила, що, зокрема, послуги безоплатного зубопротезування отримали 4465 осіб, планової стоматологічної допомоги – понад 23,8 тис.

Наразі такі послуги захисникам та захисницям надають 411 законтрактованих НСЗУ медзакладів. З початку року держава оплатила надавачам таких послуг 55 млн грн

З початку дії програми (з квітня 2024 року) послуги отримали майже 70,5 тис. військових, НСЗУ виплатила клінікам понад 217,6 млн грн.

Скористатися програмою можуть ветерани (учасники бойових дій), особи з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в захисті суверенітету та територіальної цілісності України, та військові (учасники бойових дій (УБД)).

Теги: #стоматологія #захисники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:52 19.04.2025
Клименко: Серед звільнених з полону РФ військових 77 представників системи МВС, старшому з них буде 61 рік, молодшому - 20

Клименко: Серед звільнених з полону РФ військових 77 представників системи МВС, старшому з них буде 61 рік, молодшому - 20

14:26 18.04.2025
Україна повернула тіла 909 полеглих захисників

Україна повернула тіла 909 полеглих захисників

14:43 28.03.2025
В Україну "на щиті" повернулись 909 оборонців

В Україну "на щиті" повернулись 909 оборонців

16:18 19.03.2025
175 українських захисників звільнено з російського полону, ще 22 повертаються додому поза обмінами - Зеленський

175 українських захисників звільнено з російського полону, ще 22 повертаються додому поза обмінами - Зеленський

14:28 14.03.2025
Кабмін погодив експериментальний проєкт з надання держдопомоги на навчання дітям осіб, які захищали незалежність України

Кабмін погодив експериментальний проєкт з надання держдопомоги на навчання дітям осіб, які захищали незалежність України

13:03 07.03.2025
Кабмін затвердив порядок виплати компенсації захисникам за оренду житла

Кабмін затвердив порядок виплати компенсації захисникам за оренду житла

14:05 05.03.2025
Повернуто загалом більше 7 тис тіл українських захисників- Юсов

Повернуто загалом більше 7 тис тіл українських захисників- Юсов

14:41 14.02.2025
В Україну повернули тіла ще 757 загиблих захисників – Координаційний штаб

В Україну повернули тіла ще 757 загиблих захисників – Координаційний штаб

14:34 13.02.2025
Процес поховання захисників на Національному військовому меморіальному кладовищі розтягнеться на багато років - НВМК

Процес поховання захисників на Національному військовому меморіальному кладовищі розтягнеться на багато років - НВМК

16:15 05.02.2025
Зеленський: в Україну з російського полону повернулися ще 150 захисників

Зеленський: в Україну з російського полону повернулися ще 150 захисників

ВАЖЛИВЕ

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

В Україні дозволено бронювати 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів

В Україні фіксують зростання захворюваності на кашлюк дітей першого року життя - експерт

ОСТАННЄ

НСЗУ перевірити забезпечення ліками пацієнток з раком молочної залози в 7 лікарнях

Шмигаль: Цього року бюджет на медицину збільшено на понад 13,5 млрд грн

Суттєве зниження цін на 300 найменувань лікарських засобів спостерігається з кінця лютого – МОЗ

НСЗУ перевірить використання КТ у державних та комунальних клініках

Хірурги з Канади та США в ході 5-ї місії Face the Future Ukraine реконструювали обличчя 26 пораненим українцям

Розпочаті до внесення в Нацкаталог ліків закупівлі будуть завершуватися за старими правилами

МОЗ ініціює перевірки, щоб виявити аптеки без дипломованих фармацевтів

У Дніпрі від правця померла 14-річна дитина – голова облради

Держлікслужба перевірить наявність в аптечних закладах фахівців з фармацевтичною освітою – МОЗ

УЧХ взяв участь у регіональних командно-штабних навчаннях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА