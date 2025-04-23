Послугою безоплатного зубопротезування і стоматдопомоги з початку року скористалися понад 25 тис. захисників

Послугою безоплатного зубопротезування і стоматологічної допомоги з початку 2025 року скористалися 25,5 тис. захисників і захисниць, повідомила Національна служба здоров’я України (НСЗУ).

Вона уточнила, що, зокрема, послуги безоплатного зубопротезування отримали 4465 осіб, планової стоматологічної допомоги – понад 23,8 тис.

Наразі такі послуги захисникам та захисницям надають 411 законтрактованих НСЗУ медзакладів. З початку року держава оплатила надавачам таких послуг 55 млн грн

З початку дії програми (з квітня 2024 року) послуги отримали майже 70,5 тис. військових, НСЗУ виплатила клінікам понад 217,6 млн грн.

Скористатися програмою можуть ветерани (учасники бойових дій), особи з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в захисті суверенітету та територіальної цілісності України, та військові (учасники бойових дій (УБД)).