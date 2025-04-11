Інтерфакс-Україна

Медицина

15:22 11.04.2025

Більшість українців довіряють вітчизняним виробникам ліків так само, як і іноземним - дослідження Gradus Research

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Більшість українців довіряють вітчизняним виробникам ліків так само, як і іноземним - дослідження Gradus Research

Згідно з даними дослідження суспільної думки, проведеного Gradus Research , більшість опитаних довіряють українським  виробникам ліків так само, як і іноземним, а також підтримують державну підтримку вітчизняних фармкомпаній.

“Трохи більше половини опитаних (51%) довіряють вітчизняним виробникам ліків так само, як і іноземним. 27% довіряють менше, а 12% - більше. Загалом більшість українців (79%) підтримують державну підтримку вітчизняного виробництва ліків. В Центральному регіоні цей показник значно вищий – 84%, а в м. Київ значно менший – 70%”, - йдеться у дослідженні Gradus Research.

Ціни на 100 лікарських засобів українського виробництва знизилися на 30% з 1 березня 2025 року. Таке рішення ухвалила Рада національної безпеки та оборони на підставі декларації, поданої виробниками, дистриб'юторами та аптечними мережами.

Дослідження суспільної думки проводилося з 20 по 28 березня методом самозаповнення анкети у мобільному додатку Gradus. Цільова група досліджень: жінки та чоловіки, віком від 18 років, для яких ліки є однією з основних категорій витрат, що проживають на території України (за виключенням тимчасово окупованих територій та територій, де ведуться активні бойові дії). В дослідженні взяли участь 1604 респонденти.

Теги: #дослідження #ліки #фармкомпанії

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