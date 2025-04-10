Інтерфакс-Україна

Медицина

15:20 10.04.2025

Дитяча мобільна бригада УЧХ на Рівненщині надала понад 2400 консультацій за рік

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Дитяча мобільна медична бригада Українського Червоного Хреста (УЧХ) надала понад 2 400 консультацій за рік на Рівненщині, повідомив департамент комунікацій і маркетингу Національного комітету Товариства Червоного Хреста України.

Дитячу мобільну медичну команду  в Рівненській області було створено у жовтні 2022 р. за підтримки Німецького Червоного Хреста. Рішення про її запуск базувалося на попередньому вивченні потреб місцевого населення.

Команда, до складу якої входять лікарка-педіатриня, медична сестра та водій, щотижня виїжджає у найвіддаленіші райони області. Під час таких візитів фахівці обстежують дітей від народження до 18 років, надають педіатричні консультації, збирають анамнез, проводять аускультацію серцево-судинної та дихальної систем, вимірюють рівень сатурації. За потреби діти отримують безрецептурні ліки загальної терапевтичної дії, а також можуть пройти УЗД щитоподібної залози.

Робота бригади відбувається у тісній співпраці з Рівненською обласною військовою адміністрацією, департаментом цивільного захисту та охорони здоров’я населення, керівництвом центру первинної медико-санітарної допомоги, а також Рівненською обласною дитячою лікарнею. 

Теги: #рівненщина #мобільна #тчху #бригада #учх

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