Близько 1 млн людей отримали психосоціальну підтримку УЧХ з початку повномасштабної війни - Доценко

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Близько 1 млн людей отримали психосоціальну підтримку від волонтерів Українського Червоного Хреста (УЧХ) з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявив генеральний директор організації Максим Доценко.

"Потреба в психологічній допомозі зростає, і водночас зростає й довіра до нас — як до фахівців, які не просто реагують на кризу, а працюють із людиною цілісно, з повагою, емпатією, терпінням. Лише за роки повномасштабної війни близько 1 мільйона людей отримали психосоціальну підтримку від волонтерів та співробітників Українського Червоного Хреста", — наголосив Доценко на форумі "Психічне здоров'я та психосоціальна підтримка в Українському Червоному Хресті: Інтеграція. Зростання. Стійкість", який пройшов в Івано-Франківській області.

Як повідомив УЧХ у Фейсбуці, у форумі брали участь члени обласних організацій та Національного комітету УЧХ, а також представники партнерських іноземних національних товариств Червоних Хрестів. Протягом двох днів відбулися презентації, панельні дискусії, практичні майстерні, секційна робота та обговорення. Учасники форуму обмінялися досвідом та обговорили потреби населення, роль волонтерів, міжнародне партнерство та інституційний розвиток.

"Попереду на нас чекає спільне визначення потреб і стратегічного розвитку напрямку. Протягом наступних трьох місяців ми працюватимемо над чотирма компонентами, серед яких розуміння потреб від локального до національного рівнів, інтеграція напрямку, стійкість послуг, а також підтримка та супервізія команд", — зазначила керівниця напрямку психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в УЧХ Катерина Крикля.