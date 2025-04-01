Ціни ще на 100 препаратів знизяться з 1 квітня – МОЗ

Ціни ще на 100 лікарських засобів українського виробництва мають знизитися з 1 квітня у середньому на 17%, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За інформацією відомства, зниження відбудеться завдяки домовленостям з українськими виробниками ліків.

Діапазон знижок коливається переважно від 10% до понад 60%, залежно від лікарського засобу, за винятком кількох високовартісних препаратів.

До списку входять препарати для лікування серцево-судинних хвороб, ГРВІ, хвороб органів дихання, нервової та ендокринної систем, а також дерматологічних і шлунково-кишкових патологій, жарознижувальні.

МОЗ нагадує, що завдяки діалогу з іншими національними фармвиробниками також були досягнуті домовленості про поступове зниження цін ще на 205 медпрепарати, з них ціни вже знижені на 104 позиції, ще на 101 позицію ціни розпочнуть знижуватись протягом квітня.

Як повідомлялося, у березні МОЗ отримав додаткові пропозиції щодо зниження з 1 квітня цін на 273 препаратів від 26 виробників, поданого до топ-100 найпопулярніших препаратів ціни на які знизилися з 1 березня. Пропозиції щодо 273 препаратів подали "Фарма Старт" (компанія Аcino), "Валартін Фарма", "Астрафарм", "Біофарма Плазма", "Інфузія", "Фармацевтична фірма "Здоров’я", Фармфірма "Віола", АТ "Лекхім", ПрАТ "Технолог", ТОВ "НВФ "Мікрохім", "Новофарм-Біосинтез", "Тернофарм", "Лубнифарм", "Фарматрейд".

Раніше вітчизняні виробники найбільш популярних лікарських засобів підписали декларацію про зниження на 30% цін на 100 найбільш популярних препаратів з 1 березня. Серед підписантів, зокрема, асоціація "Виробники ліків України" (АВЛУ) та фармкомпанії "Фармак", "Борщагівський хімфармзавод" (БХФЗ), "Дарниця", корпорація "Артеріум", Київський вітамінний завод, "Юрія-Фарм", "Інтерхім", "Кусум Фарм" та фармфарбрика "Віола".

Всього завдяки співпраці з фармвиробникам та МО планував знизити ціни на 373 позиції.