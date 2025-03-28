Реформу ціноутворення на фармринку важливо довести до кінця – експерт

Щоб зробити ліки доступними українцям важливо довести реформу ціноутворення на фармринку до кінця, вважає голова Асоціації «Виробники ліків України» (АВЛУ) Петро Багрій.

«Офісом Президента України, Кабінетом міністрів та профільним міністерством вже зроблено багато для того, щоб реформувати галузь та зробити лікарські засоби для українців більш доступними. Але вкрай важливо довести цю роботу до кінця та сформувати правила, які допоможуть ринку рухатися за вектором практик та директив ЄС, спрямованих на захист споживача», - сказав він агентству ІНТЕРФАКС-Україна.

Багрій зазначив, що “так звані маркетингові платежі та інші сірі схеми, які були непомітними для споживача, але вагомо впливали на ціноутворення, мають піти у небуття».

«Є продукт, є його собівартість, є прозорі націнки. Все має бути цивілізовано, як в Європейському союзі, куди Україна прагне вступити. Ціну ліків мають формувати лише три чинники. Перший - ціна виробника, другий - ціна оптових закупівель, третій - роздрібна націнка аптечних мереж. Лише така прозора схема забезпечить справедливість цін на ліки по всій країні”, - сказав він.

Багрій вважає, що ці три складові - є «маркерами справедливості, по яких можна буде моніторити ситуацію на ринку».

«Чим система простіша та прозоріша, тим краще буде видно, хто і наскільки впливає на ціноутворення ліків”, - сказав він.

Як повідомлялося, наприкінці лютого міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ домовився з вітчизняними виробниками про зниження цін з березня ще на понад 100 препаратів, які не увійшли в першу сотню найбільш популярних ліків. Раніше вітчизняні виробники найбільш популярних лікарських засобів підписали декларацію про зниження на 30% цін на 100 найбільш популярних препаратів з 1 березня.

Раніше уряд на виконання указу президента знизив граничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські засоби з 10% до 8%, а також ввів граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище 35%, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.