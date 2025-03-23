Інтерфакс-Україна

Медицина

10:02 23.03.2025

Керівництво УЧХ та Швейцарського Червоного Хреста обговорили подальшу співпрацю

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Керівництво УЧХ та Швейцарського Червоного Хреста обговорили подальшу співпрацю
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Керівництво Українського  та Швейцарського Червоного Хреста обговорили подальшу співпрацю.

“Керівництво Українського Червоного Хреста на чолі з генеральним директором Максимом Доценком та президентом Миколою Поліщуком зустрілося з представниками Швейцарського Червоного Хреста та генеральною директоркою Норою Кронінг Ромеро. Під час зустрічі обговорили гуманітарну ситуацію в Україні, поточні проєкти, які реалізуються за підтримки Швейцарського Червоного Хреста, а також подальші напрями співпраці”, - повідомив Український Червоний Хрест (УЧХ) в Фейсбуці.

Швейцарський Червоний Хрест підтримує діяльність УЧХ у Тернопільській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Херсонській областях. Завдяки цій допомозі забезпечується підтримка соціально вразливих категорій населення, надається медична допомога та впроваджуються інші гуманітарні ініціативи.

Поліщук подякував Швейцарському Червоному Хресту за допомогу  українцям під час війни.

“Ми вдячні вашому народу та вашій команді, які щодня ризикують, перебуваючи в нашій країні, щоб допомагати тим, хто потерпає від війни. Ми також вдячні за підтримку українців, яких ви прихистили у Швейцарії, забезпечуючи їх всім необхідним," - зазначив Поліщук.

Представники Швейцарського Червоного Хреста також  відвідали Київську обласну організацію УЧХ, де ознайомилися з її діяльністю та напрямками роботи на Київщині.

Джерело:https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid0aK2HR8MPu9vordx2uCDXuk6VJFst1XgJrwzJRJmPTRHV2iUcAVmvWzdWARARbwoZl

ес

 

 

Теги: #тчху #співпраця #швейцарія #учх

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