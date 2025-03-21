Ціни на ліки в аптеках знизилися ще на 30 із 273 препаратів з додаткового переліку – Ляшко

Ціна в аптеках знизилися ще на 30 препаратів із 273 додаткого списку, поданого до топ-100 найпопулярніших препаратів, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Зараз в нас 26 виробників додатково задекларували зниження цін на 273 позиції, і вже на близько 30 позицій ціни знизилися, а з 1 квітня точно будуть знижені на всі 273", - сказав він в ефірі телемарафону.

Ляшко зазначив, що всього завдяки співпраці фармвиробників та МОЗу ціни буде знижено на понад 373 позиції.

"Український виробник відгукнувся на ініціативу уряду і МОЗу, підтримує прозоре ціноутворення, йде назустріч і знижує ціну на ліки", - сказав він.

Міністр нагадав, що наразі маркетингові платежі, які проводили виробники аптекам, в Україні заборонені. Він також нагадав, що завдяки системі електронних рецептів ліки виписують пацієнтам не за торгівельною назвою, а за діючою речовиною, тому лікарі не можуть вказувати бренд препарату.

Як повідомлялося, МОЗ очікує зниження роздрібних цін ще на 273 лікарських засоби від 26 виробників на додаток до визначених урядом топ-100 препаратів. До цього переліку увійдуть препарати, які не ввійшли в першу сотню найбільш популярних ліків. Пропозицій щодо зниження цін відомству надали, зокрема, "Фарма Старт" (компанія Аcino), "Валартін Фарма", "Астрафарм", "Біофарма Плазма", "Інфузія", "Фармацевтична фірма "Здоров’я", Фармфірма "Віола", АТ "Лекхім", ПрАТ "Технолог", ТОВ "НВФ "Мікрохім", "Новофарм-Біосинтез", "Тернофарм", "Лубнифарм", "Фарматрейд".

Раніше вітчизняні виробники найбільш популярних лікарських засобів підписали декларацію про зниження на 30% цін на 100 найбільш популярних препаратів з 1 березня. Серед підписантів, зокрема, асоціація "Виробники ліків України" (АВЛУ) та фармкомпанії "Фармак", "Борщагівський хімфармзавод" (БХФЗ), "Дарниця", корпорація "Артеріум", Київський вітамінний завод, "Юрія-Фарм", "Інтерхім", "Кусум Фарм" та фармфарбрика "Віола".