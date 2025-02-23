Криза психічного здоров’я може стати серйозним викликом для України, вважають в ООН

Фото: КНУ ім. Т.Шевченка

На третій рік від початку повномасштабного вторгнення РФ до основних пріоритетних напрямків підтримки українців додалося ментальне здоров’я, заявив координатор системи ООН в Україні і гуманітарний координатор Матіас Шмале в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання, чи змінилися пріоритети гуманітарного реагування в Україні порівняно з 2022 роком, Шмале сказав, що ні. Оскільки, як пояснив гуманітарний координатор, на лінії фронту все ще залишаються вразливі люди, особливо люди похилого віку та маломобільні, і це є одним із основних пріоритетів ООН. Другий пріоритет – евакуація людей, третій – реагування на російські військові удари по всій країні.

"Що трохи змінилося, так це дві речі, оскільки ми, на жаль, наближаємося до трирічної позначки та переходимо до четвертого року. По-перше, це криза психічного здоров’я. Чим довше триває війна, тим більше психічне напруження вона викликає у населення. Люди втомилися від війни, і це новий вимір, на який ми маємо звернути увагу. Треба думати про це і як ми можемо допомогти людям", – наголосив Шмале.

Другим пунктом він назвав допомогу внутрішньо переміщеним особам.

"Зараз понад три мільйони людей, що нікуди не збираються найближчим часом. Наприклад, на Харківщині майже пів мільйона переселенців. Люди не можуть повернутися до своїх домівок через війну та сильно заміновані території. І вони не хочуть їхати далі на захід, де може бути безпечніше, – вони хочуть залишатися ближче до своїх домівок. Тому глава начальник ОВА сказав, що для цих людей потрібне довготривале рішення, наприклад соціальне житло", – розповів Шмале.

За його словами, це означає переїзд людей із колективних місць тимчасового перебування у більш пристосовані місця для проживання.

"Отже, є щонайменше 3 мільйони людей, які не підпадають під згадані мною категорії (реакція на передовій, евакуація чи відповідь на удари), які застрягли в ситуації, яка може тривати місяцями. І, як ООН, ми говоримо про довгострокові рішення для ВПО, і я вважаю, що це пріоритет, який розвивається, оскільки ми трагічно переходимо в наступний рік", – розповіли в ООН.

На думку Шмале, поки триває війна, перші три названі ним пріоритети залишаться. Водночас він зазначив, що після припинення вогню гуманітарні потреби не зникнуть в один день.

"Для мене мир означає справедливість. Якщо війна припиниться зараз, але залишаються окуповані території, що означає справедливість для людей, які все ще там і потребують допомоги? Я чітко усвідомлюю, що гуманітарні потреби будуть існувати й надалі. І багато хто з переселенців також не зможе повернутися додому відразу, навіть якщо війна припиниться", - наголосив він.

Водночас гумкоординатор наголосив на важливості заходів з розмінування, оскільки Україна є однією з найбільш замінованих країн світу.

"З іншого боку, у нас є ветерани війни та люди з інвалідністю внаслідок війни. Вони вчаться адаптуватися до нового життя, і для цього потрібна наша підтримка. Я переконаний, що гуманітарні потреби продовжуватимуться збережуться – люди потребуватимуть підтримки в засобах до існування, психічного здоров’я та соціальної інтеграції", – додав Шмале.