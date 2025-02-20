Мобільні медбригади УЧХ працюють у віддалених районах Полтавщини

Мобільні медичні бригади Українського Червоного Хреста (УЧХ) здійснили понад 20 тисяч медичних консультацій у віддалених районах Полтавської області, де доступ до лікарів обмежений.

"Фахівці мобільних медичних бригад проводять огляд стану здоров'я, надають консультації, проводять поширені лабораторні обстеження, наприклад, визначення рівня глюкози в крові. Також вони за потреби реєструють ЕКГ, видають безрецептурні ліки загальної терапевтичної дії", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Діяльність мобільних медичних бригад в Полтавській області реалізується за підтримки Канадського Червоного Хреста. Нещодавно канадські партнери відвідали одну з амбулаторій Полтавщини саме під час прийому мобільної медичної бригади і побачили, як працює команда УЧХ.