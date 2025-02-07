Центр психосоціальної підтримки УЧХ відкрився у Житомирі

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Центр психосоціальної підтримки Українського Червоного Хреста (УЧХ) відкрився у Житомирі.

“Цей простір створений у межах напряму «Психічне здоров’я та психосоціальна підтримка» за проєктом «Комплексне надання травмоінформованих послуг у сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки та реабілітації», реалізованого за фінансової підтримки Данського Червоного Хреста”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці в п'ятницю.

У центрі відбуватимуться заходи, спрямовані на зміцнення психічного здоров’я громадян, попередження психічних розладів та підтримку добробуту як окремих людей, так і цілих сімей. Дорослі та діти зможуть відвідувати заняття з елементами творчості, сімейні заходи та психоедукаційні сесії, які допоможуть краще розуміти, як справлятися зі стресом.

На урочистому відкритті центру були присутні представники органів влади, Національного комітету УЧХ, донори та партнери проєкту, які підтримали ініціативу та підкреслили важливість розвитку психосоціальної підтримки в Україні.