УЧХ передав генератори двом медзакладам Харківщини

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Український Червоний Хрест (УЧХ) передав генератори двом медичним закладам Харківської области.

“Підтримуємо медзаклади Харківщини: обласна організація Українського Червоного Хреста передала генератори потужністю 30 кВт двом важливим медичним закладам області”, - повідомив УЧХ у четвер у Фейсбуці.

Відтепер Мереф’янська центральна районна лікарня — заклад з 300-ліжковим фондом має резервне джерело електропостачання. Лікарню включено до мережі Харківського госпітального округу як кластерний заклад охорони здоров'я. Тут надають широкий спектр медичних послуг: хірургія, травматологія, терапія, реабілітація, паліативна допомога та інші послуги. У 2024 році в стаціонарах лікувалися близько 15 тис. пацієнтів.

Резервне джерело енергії для забезпечення безперебійної роботи в умовах блекаутів тепер має і КНП "Міська стоматологічна поліклініка №1" Харківської міської ради — заклад із 82-річною історією, де працює 24 висококваліфікованих лікарі-стоматологи, зокрема фахівці дитячого прийому. У 2024 році більше ніж 30 тис. пацієнтів отримали невідкладну стоматологічну допомогу, навіть у складних умовах війни.