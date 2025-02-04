Інтерфакс-Україна
Медицина
14:02 04.02.2025

Шмигаль розраховує на понад 14 млн рецептів за програмою "Доступні ліки" в 2025р

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Шмигаль розраховує на понад 14 млн рецептів за програмою "Доступні ліки" в 2025р

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що в 2025 році медики випишуть понад 14 млн рецептів за програмою "Доступні ліки".

"Ми рекордно розширили програму "Ще більш доступні ліки" наприкінці минулого року. Додали до переліку доступних ліків ще понад 50 препаратів. Завдяки рекордному бюджету в 6,6 млрд грн. ще 500 тисяч громадян зможуть скористатися програмою цього року", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Зі слів прем'єра, загалом українці отримують вже понад 600 різних видів ліків та медичних засобів безкоштовно або з невеликою доплатою.

"Минулого року медики виписали понад 14 млн рецептів за програмою "Доступні ліки". Очікуємо, що цьогоріч їх буде ще більше", - додав він.

Крім того, Шмігаль зазначив, що у межах програми "Ще більш доступні ліки" відбувається розширення мережі доступних аптек, які працюють вже в 14-ти областях.

"Наша мета — дати доступ до ліків мешканцям найвіддаленіших громад, зокрема з прифронтових територій", - підкреслив прем'єр.

Теги: #доступні_ліки #шмигаль

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