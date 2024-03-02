Інвестиції

15:28 02.03.2024

Київщина спільно з південнокорейськими інвесторами почала розробку Транспортної моделі регіону

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Київщина спільно з південнокорейськими інвесторами почала розробку Транспортної моделі регіону

Південнокорейські інвестори допомагають удосконалювати транспортну інфраструктуру Київщини, завдяки їхній допомозі вже розпочато розробку Транспортної моделі Київщини, повідомляє пресслужба Київської ОВА.

"Трохи більше чотирьох місяців тому в Києві під час спільного форуму України та Республіки Корея ми домовилися з південнокорейськими інвесторами про їхню допомогу в удосконаленні транспортної інфраструктури Київщини. Сьогодні вже обговорюємо конкретні кроки щодо реалізації проєкту. З нашими партнерами ми вже почали розробляти Транспортну модель Київської області", - сказав начальник КОВА Руслан Кравченко на зустрічі південнокорейської делегації з представниками влади області в приміщенні Бучанської агенції регіонального розвитку.

Кравченко зазначив, що модель дасть змогу проаналізувати стан пошкодження транспортної інфраструктури Київщини, розробити бачення та стратегію її відновлення, розробити комплексні плани просторового розвитку та оптимізувати транспортні потоки.

Очільник південнокорейської делегації Лі Мі-Хіук розповів, що вражений побаченим на Київщині та здатністю навіть в умовах війни відбудовувати країну та будувати плани на майбутнє.

"Підтримка на всіх етапах - це те, що пообіцяли наші партнери. Уже до кінця року, окрім напрацьованої моделі, наші партнери розроблять і запропонують низку життєздатних проєктів з удосконалення транспортної інфраструктури. Допоможуть і в залученні приватних інвестицій для їхньої реалізації", - сказав Кравченко.

Теги: #інфраструктура #київська_область #південна_корея

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