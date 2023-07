Kronospan інвестував EUR20 млн у логістичний центр поблизу Києва

Група Kronospan, що має в Україні деревообробні підприємства "Кроноспан УА" (Волинська область) і "Кроноспан Рівне" (Рівненська область), інвестувала понад EUR20 млн у створення логістичного центру в с. Калинівка Київської області, який введено в експлуатацію в травні цього року, повідомила генеральний директор "Кроноспан УА" Наталія Покінська.

"В умовах повномасштабної війни, порушення логістичних маршрутів та інших несприятливих умов ми інвестуємо понад EUR20 млн у логістичний центр поблизу Києва, метою створення якого є приймання автомобільних і залізничних вантажів від іноземних компаній Kronospan і наших територіальних підрозділів", - повідомила Покінська на форумі "FIT for Ukraine (Forum on Investments and Transformations): Меблевий кластер".

За її словами, наразі завершено основний етап інвестицій, і наразі логістичний центр розміщується на 15 га площі, має у своєму розпорядженні об'єкти та потужності, які може надати партнерам. Його будівництво було розпочато у 2019 році.

Покінська наголосила, що за 19 років роботи групи Kronospan в Україні загальний обсяг інвестицій в українську деревообробну промисловість перевищив EUR900 млн (і власних коштів, і фінансових установ, зокрема Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), а з початку повномасштабної війни РФ проти України - EUR122 млн.

Вона нагадала, що будівництво заводу на Рівненщині, інвестиції в який розпочато 2019 року і де 2021 року введено в експлуатацію першу лінію з випуску ДСП, - один із найбільших інвестпроєктів в Україні останніх років (понад EUR400 млн).

Загалом на підприємствах компанії створено понад 700 робочих місць.

Група Kronospan, створена в Австрії 1897 року, на сьогодні є великим світовим виробником листових матеріалів із деревини. До її складу входить понад 40 виробничих підприємств у багатьох країнах.