Ми маємо терміново переозброїти Європу - Урсула фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про посилення ширшої концепції Європи і необхідність її якнайшвидше переозброїти, відповідний план представлений на засіданні Європейської Ради 6 березня.

"Ми маємо терміново переозброїти Європу. І для цього я представлю комплексний план того, як переозброїти Європу 6 березня, коли у нас буде до відома Європейська Рада", - сказала фон дер Ляєн на брифінгу в Лондоні в неділю після засідання саміту лідерів щодо безпеки України.

Для цього країни Європі, за її словами, дійсно мають значно збільшити витрати на оборону, оскільки після тривалого періоду недостатнього інвестування зараз надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону протягом тривалого періоду часу.

"І для цього нам потрібен чіткий, масштабний план від Європейського Союзу для держав-членів і, звісно, для спільних європейських сфер, таких як, наприклад, передові повітряні щити, нам потрібен спільний європейський підхід, але також державам-членам потрібно більше фінансового простору для підвищення рівня оборони", - сказала голова Єврокомісії.

Вона відзначила, що для безпеки Європейського Союзу необхідно "готуватися до найгіршого, а отже, збільшувати інвестиції в оборону".

"Ми маємо ширший європейський підхід. Отже, сьогодні у нас були норвежці, турки, звичайно, нас прийняла Великобританія, Канада також була там, тому ширша концепція Європи посилюється. І що це означає з точки зору кількості солдатів на місцях, скільки європейських солдатів на місцях? Ми відстоюємо спільні інтереси", - сказала фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії також відзначила, що Європа готова разом з США "захищати демократію, захищати принцип, що існує верховенство права, що ви не можете вторгнутися до свого сусіда та залякувати свого сусіда або ви не можете змінити кордони силою, і в наших спільних інтересах запобігати майбутнім війнам, щоб ми чітко давали зрозуміти, що ці правила мають значення та що демократія, що разом демократії відстоюють їх".