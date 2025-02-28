Інвестиції

11:50 28.02.2025

Список ненадійних інвестпроєктів поповнився сімома кейсами - НКЦПФР

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Список ненадійних інвестпроєктів поповнився сімома кейсами - НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів онлайн-школу заробітку на криптовалюті King Academy та ще шість кейсів.

Як зазначається в Телеграм-каналі регулятора в п’ятницю, до переліку SCAM-проєктів додано також інвесткомпанію Asia-Inside, платформу для онлайн-торгівлі на фінринках Crystal Ball Markets, трейдингові платформи Landson Financial Holding S.A., Alpine Funded, Aura Funded та UTEX.

Таким чином, загальна кількість проєктів у переліку зросла до 414.

"Нагадуємо потенційним інвесторам про важливість базової оцінки ризиків перед тим, як інвестувати. Ви можете самостійно перевірити проєкт за допомогою 10 основних ознак, які можуть свідчити про його ненадійність", - додали в НКЦПФР.

Також регулятор закликав повідомляти про відомі громадянам фіктивні дії на фінансовому ринку за допомогою пошти [email protected].

Теги: #інвестпроєкти #нкцпфр

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