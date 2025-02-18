Інтерфакс-Україна
Економіка
10:06 18.02.2025

ОАЕ готові інвестувати в українські продукти переробки, перевалку зерна та розвиток портів

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ОАЕ готові інвестувати в українські продукти переробки, перевалку зерна та розвиток портів

Компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) готові інвестувати у виготовлення продуктів переробки, перевалку зернових та розвиток портів, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

За інформацією міністерства, у ході робочого візиту до Саудівської Аравії міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у складі урядової делегації на чолі з першою віцепрем'єркою, міністеркою економіки Юлією Свириденко зустрілися з понад 20 провідними компаніями ОАЕ. Серед яких оператори портів, інвестиційні, аграрні і трейдингові підприємства, які зацікавлені в імпорто-експортній співпраці з Україною.

"Україна та Об`єднані Арабські Емірати відкрили нову сторінку в економічному партнерстві. Серед компаній ОАЕ є ті, які готові заходити на український ринок. Зокрема, інвестувати у виготовлення продуктів переробки, наприклад олійних культур, ріпаку, сої. А також перевалку зернових та розвиток портової інфраструктури", - зауважив Коваль.

Міністр акцентував, що український агросектор вже зараз активно працює із ОАЕ. За 2024 рік експортували аграрної продукції на понад $197 млн. Серед найпопулярніших товарів були: жири та олії тваринного або рослинного походження, м'ясо та їстівні субпродукти, зернові культури, оцет тощо.

Як повідомлялося, в Абу-Дабі 17 лютого було підписано угоду про Всеосяжне економічне партнерство між Україною та ОАЕ. Вона передбачає вільну торгівлю між країнами та лібералізацію доступу до ринку ОАЕ українських агротоварів, зокрема, безмитні поставки яловичини, баранини, молочних і перероблених продуктів харчування. Крім того, саудівська сторона виявила зацікавленість у спільному розвитку м`ясного скотарства та виробництві органічної продукції.

 

Теги: #оае #мінагрополітики #інвестиції

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