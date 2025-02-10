Інтерфакс-Україна
Економіка
18:57 10.02.2025

Україна та ЄІБ уклали угоди приблизно на EUR1 млрд інвестицій

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Україна та ЄІБ уклали угоди приблизно на EUR1 млрд інвестицій

В ході першого офіційного візиту в Україну президент групи Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надія Кальвіньо підписала угоди за програмами підтримки загальним бюджетом приблизно EUR1 млрд.

"Це мій перший офіційний візит за межі Європейського Союзу з моменту вступу на посаду президента Групи ЄІБ минулого року. Підтримка України є головним пріоритетом, я рада бути тут, щоб оголосити про нові великі проекти для малого та середнього бізнесу, енергетики, водопостачання та інших основних послуг, які допоможуть людям продовжувати вести своє повсякденне життя та підтримають економічну стійкість країни, а також закладуть фундамент для більш сильної України на її шляху до членства в ЄС. Сьогодні ми підписали важливі угоди як з урядом, так і з ключовими українськими банками щодо мобілізації близько EUR1 млрд інвестицій", – сказала президент Групи ЄІБ Надя Кальвіньо під час пресконференції у понеділок.

В рамках програми Ukraine Facility підписано чотири проекти вартістю EUR420 млн Проекти включають EUR100 млн "Відновлення України III", EUR100 млн на "Відновлення водопостачання України" та EUR100 млн "Централізоване теплопостачання України", які будуть спрямовані через Укрексімбанк. Зазначається, що ці ініціативи спрямовані на те, щоб мільйони українців у понад 100 громадах по всій країні мали доступ до опалення, води, лікарень, шкіл та житла для внутрішньо переміщених осіб.

Кредит у розмірі EUR120 млн направлять на підтримку та відновлення Укргідроенерго.

На підтримку малих і середніх підприємств (МСП) буде направлено EUR500 млн. Ця допомога поєднує позику на EUR100 млн та гарантії, спрямовані на розблокування близько EUR400 млн для кредитування МСП через ключові українські банки, включаючи Укрексімбанк, ПроКредит Банк та Укргазбанк, з якими ЄІБ підписав сьогодні угоди.

На запровадження єдиного в Європейському Союзі номеру екстреної допомоги 112 і системи виклику по всій Україні для підвищення громадської безпеки буде направлено кредит ЄІБ у розмірі EUR40 млн, який доповнюється грантом ЄС у розмірі EUR12 млн та фінансуванням від держав-членів у рамках фонду "ЄС для України".

ЄІБ також підписав грант на EUR16,5 млн  від уряду Німеччини з Міністерством розвитку громад і територій України (Мінрозвитку) для сприяння відновлюваній енергетиці. Грант надається через Міжнародний фонд кліматичних ініціатив ЄІБ і є частиною Плану порятунку енергетики України, оголошеного ЄІБ у жовтні 2024 року.

 

Теги: #єіб #інвестиції

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