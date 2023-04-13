Інвестиції

21:26 13.04.2023

Адміністратор USAID закликає американські компанії інвестувати в Україну зараз разом із Kingspan, Nestle і Bayer

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Адміністратор USAID закликає американські компанії інвестувати в Україну зараз разом із Kingspan, Nestle і Bayer

Ризики інвестування в Україну вже нижчі, ніж на початку війни, а можливості вищі, перші іноземні інвестори, такі як Kingspan, Nestle і Bayer, уже вкладають у країну і американському бізнесу варто наслідувати їхній приклад та отримати переваги, тоді як підтримка уряду їм буде забезпечена, заявила адміністратор USAID Саманта Павер.

"Інвестуючи в Україну, ви можете приєднатися до таких компаній, як Kingspan, Nestle і Bayer, які є першопрохідцями, ви можете інвестувати в майбутнє України, і, тим самим, ви будете інвестувати в майбутнє демократії. Знайте, USAID і наші партнери по всьому світу планують надати повну підтримку", - заявила вона на українсько-американському форумі партнерства, організованому Американськими торговельними палатами двох країн у Вашингтоні в четвер.

Павер уточнила, що ірландська Kingspan group нещодавно оголосила про інвестиції в розмірі $200 млн у будівництво технологічного кампусу у Львові, де буде зайнято 600-800 осіб, Nestle інвестує майже $43 млн у нове підприємство з виробництва продуктів харчування, що додасть 1500 нових робочих місць, а Bayer - більше ніж $65 млн у розширення підприємства з виробництва насіння кукурудзи, нові складські приміщення і бомбосховища для захисту співробітників.

Вона додала, що навіть у війну Україна розширила своє лідерство в передових галузях, як-от штучний інтелект, фінтех і блокчейн, і 2022 року ІТ-індустрія принесла українській економіці понад $7 млрд - на 20% більше, ніж роком раніше.

Глава USAID наголосила, що уряд США готовий працювати з бізнесом, щоб знизити ризики і спробувати усунути бар'єри на шляху інвестування в Україну, наскільки це можливо. "Ми вкладаємо значні кошти в партнерство з українським урядом, іншими демократичними країнами та багатосторонніми інституціями, щоб знизити витрати на ведення бізнесу в Україні", - зазначила вона, навівши як приклад допомогу, надану з відновленням енергопостачання, постачанням насіння і добрив українським фермерам.

Говорячи про усунення бар'єрів, які досі заважають інвестиціям, Павер повідомила, що було проведено опитування 122 компаній Торговельної палати, пов'язаних зі США та Україною, американських інвесторів, міжнародних організацій і економічних експертів та визначено вісім областей реформ.

"І тепер ми беремо цю краудсорсингову програму реформ і працюємо з українським урядом, щоб допомогти забезпечити їхню реалізацію", - додала глава USAID, вказавши серед них підвищення прозорості, збільшення незалежності судової системи, страхування ризиків.

"Тепер я знаю, що ви всі добре обізнані про потенційну вигоду бути раннім інвестором в економіку, яка готова до суттєвого зростання, готова до набагато глибшої інтеграції з європейськими сусідами найближчими роками", - підсумувала Павер.

І вона також зазначила, що внесок в економіку України зараз — це внесок у перемогу у війні, це ставка на цінності, якими дорожать в Америці.

 

 

Теги: #сша #інвестиції #заклик #павер_саманта

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