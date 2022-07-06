Інвестиції

10:30 06.07.2022

Нацпрограма розвитку системи освіти Плану відновлення України передбачає $5 млрд інвестицій

2 хв читати
Нацпрограма розвитку системи освіти Плану відновлення України передбачає $5 млрд інвестицій

Національна програма розвитку системи освіти Плану відновлення України передбачає $5 млрд інвестицій.

Згідно з баченням відновлення України: "Сильна європейська країна - магніт для іноземних інвестицій", на програми розвитку системи освіти необхідно $5 млрд інвестицій.

Серед запланованих проєктів у цій сфері - дошкільна освіта в альтернативній формі (home-based center); "Новий український садок" – оновлення змісту дошкільної освіти та підходів до організації освітнього середовища; SUN. School for the Ukrainian Nation – державна дистанційна школа у форматі Uber; інвестування в R&D (співфінансування досліджень на замовлення бізнесу) та think tanks на базі ключових університетів; оновлення ІТ-програм для п'яти провідних університетів спільно з приватним сектором; підтримка повернення молоді до України: міжнародна академічна мобільність.

Також план передбачає такі проєкти: створення/модернізація флагманських шкіл у регіонах (згідно з реформами освіти); створення мобільних освітніх і наукових закладів, розширення програми репетиторства; створення центрів передового досвіду (наукових парків) у співпраці з найкращими міжнародними центрами; створення мережі освіти дорослих; упровадження пілотного проєкту з професійної та соціальної адаптації ветеранів та осіб, які постраждали від збройної агресії РФ, зокрема у центрах освіти дорослих.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства освіти, у відновлювальний період планується продовження розпочатих реформ, спрямованих на розвиток і посилення людського потенціалу країни (продовження реформи "Нової української школи", розвиток мережі сучасних навчальних закладів, реалізація стратегії розвитку вищої освіти, підготовка кваліфікованих фахівців).

Крім того, наголошується, що особливу увагу буде приділено створенню необхідних умов для інноваторів та науковців, що сприятиме розвитку інноваційної економіки країни.

У відомстві наголошують, що план відновлення враховує досвід європейських країн, а також використання принципів, підходів, інструментарію і практик Європейського Союзу.

Теги: #інвестиції #освіта #програма

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:15 04.07.2022
Нацпрограма з цифровізації України передбачає $100 млн інвестицій

Нацпрограма з цифровізації України передбачає $100 млн інвестицій

15:26 04.07.2022
Швейцарія інвестуватиме в українські проєкти щодо пом'якшення впливу кліматичних змін – глава Мінприроди

Швейцарія інвестуватиме в українські проєкти щодо пом'якшення впливу кліматичних змін – глава Мінприроди

14:14 04.07.2022
Швейцарія має намір інвестувати в реалізацію українських кліматичних проєктів "зеленого" відновлення після перемоги України - Шмигаль

Швейцарія має намір інвестувати в реалізацію українських кліматичних проєктів "зеленого" відновлення після перемоги України - Шмигаль

19:11 01.07.2022
Залишки освітньої субвенції на рахунках місцевих бюджетів становлять 10,2 млрд грн

Залишки освітньої субвенції на рахунках місцевих бюджетів становлять 10,2 млрд грн

14:09 24.06.2022
Заняття у закладах освіти розпочнуться 1 вересня переважно в офлайн-режимі за безпечної ситуації в регіоні – заступник глави Офісу президента

Заняття у закладах освіти розпочнуться 1 вересня переважно в офлайн-режимі за безпечної ситуації в регіоні – заступник глави Офісу президента

19:33 23.06.2022
Київська обладміністрація затвердила програму "Нова оселя" із бюджетом 2,8 млрд грн

Київська обладміністрація затвердила програму "Нова оселя" із бюджетом 2,8 млрд грн

15:38 23.06.2022
Європейські інвестиції у будівництво та модернізацію українських клінік до кінця року можуть становити близько EUR150 млн – Ляшко

Європейські інвестиції у будівництво та модернізацію українських клінік до кінця року можуть становити близько EUR150 млн – Ляшко

11:11 23.06.2022
МКТ та МТНК можна буде скласти у 21 області України, Києві та у 13 країнах Європи - УЦОЯО

МКТ та МТНК можна буде скласти у 21 області України, Києві та у 13 країнах Європи - УЦОЯО

15:34 22.06.2022
Голова фінкомітету Ради: Із МВФ ситуація однозначна, ми працюємо над новою програмою

Голова фінкомітету Ради: Із МВФ ситуація однозначна, ми працюємо над новою програмою

13:04 22.06.2022
Глобальні інвестиції у вітроенергетику подвояться і перевищать $100 млрд у 2030 році - Rystad

Глобальні інвестиції у вітроенергетику подвояться і перевищать $100 млрд у 2030 році - Rystad

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нацпрограма відновлення та модернізації житла та інфраструктури регіонів України передбачає $150-250 млрд інвестицій

Зеленський закликав інвесторів до довгострокової співпраці з Україною

ЄС очолить зусилля щодо реконструкції післявоєнної України на засадах поєднання інвестицій із реформами - фон дер Ляєн

Данія невдовзі надасть Україні практичну допомогу у відновленні - глава МЗС

Країни G7 вирішили заборонити нові інвестиції в РФ, зокрема в галузі енергетики - заява

ОСТАННЄ

Мінцифри планує інвестфонд на $200 млн для розвитку креативної економіки в Україні

Нацпрограма відновлення та модернізації соцінфраструктури передбачає проєкти на загальну суму $35 млрд

Нацпрограма відновлення та модернізації житла та інфраструктури регіонів України передбачає $150-250 млрд інвестицій

Швейцария намерена инвестировать в реализацию украинских климатических проектов «зеленого» восстановления после победы Украины - Шмыгаль

UFuture планує інвестувати $20 млн у створення індустріальних парків у Львові, Вінниці та Бучі – В.Хмельницький

Шольц вважає правильною інвестиційну підтримку газової галузі

Два інвестори подалися на конкурс із виведення Мегабанку з ринку

Націнвестфонд отримав завдання уряду керувати вилученими об'єктами РФ та її резидентів

Щорічна інвестконференція Dragon Capital з питань України залучила цього року рекордну кількість учасників

Зеленський закликав інвесторів до довгострокової співпраці з Україною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА