Нацпрограма розвитку системи освіти Плану відновлення України передбачає $5 млрд інвестицій

Національна програма розвитку системи освіти Плану відновлення України передбачає $5 млрд інвестицій.

Згідно з баченням відновлення України: "Сильна європейська країна - магніт для іноземних інвестицій", на програми розвитку системи освіти необхідно $5 млрд інвестицій.

Серед запланованих проєктів у цій сфері - дошкільна освіта в альтернативній формі (home-based center); "Новий український садок" – оновлення змісту дошкільної освіти та підходів до організації освітнього середовища; SUN. School for the Ukrainian Nation – державна дистанційна школа у форматі Uber; інвестування в R&D (співфінансування досліджень на замовлення бізнесу) та think tanks на базі ключових університетів; оновлення ІТ-програм для п'яти провідних університетів спільно з приватним сектором; підтримка повернення молоді до України: міжнародна академічна мобільність.

Також план передбачає такі проєкти: створення/модернізація флагманських шкіл у регіонах (згідно з реформами освіти); створення мобільних освітніх і наукових закладів, розширення програми репетиторства; створення центрів передового досвіду (наукових парків) у співпраці з найкращими міжнародними центрами; створення мережі освіти дорослих; упровадження пілотного проєкту з професійної та соціальної адаптації ветеранів та осіб, які постраждали від збройної агресії РФ, зокрема у центрах освіти дорослих.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства освіти, у відновлювальний період планується продовження розпочатих реформ, спрямованих на розвиток і посилення людського потенціалу країни (продовження реформи "Нової української школи", розвиток мережі сучасних навчальних закладів, реалізація стратегії розвитку вищої освіти, підготовка кваліфікованих фахівців).

Крім того, наголошується, що особливу увагу буде приділено створенню необхідних умов для інноваторів та науковців, що сприятиме розвитку інноваційної економіки країни.

У відомстві наголошують, що план відновлення враховує досвід європейських країн, а також використання принципів, підходів, інструментарію і практик Європейського Союзу.